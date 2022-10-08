Приветствуем спецоперацию Украины: МИД Эстонии прокомментировал взрыв на Крымском мосту

За операцией по подрыву Крымского моста, вероятно, стоят украинские спецслужбы, заявил член эстонского правительства Урмас Рейнсалу.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу допустил, что за взрывом на Крымском мосту могут стоять украинские спецслужбы. Европейский чиновник приветствовал предположительную атаку по российскому объекту. Об этом пишет издание Delfi.

"Эстония, безусловно, приветствует (взрывы на мосту) и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, как ожидается, стоят за этой операцией", — заявил эстонский министр.

Рейнсалу назвал подрыв Крымского моста смелым поступком и не исключил, что инцидент был приурочен к юбилею президента РФ Владимира Путина, которому вчера исполнилось 70 лет. Министр отметил, что хоть мост полностью и не разрушен, однако положительным моментом является то, что движение по нему остановилось.

Глава МИД Эстонии отметил, что мост имеет важное символическое значение для России и Путина, так как подтверждал ложную идею о том, что Крым останется в составе РФ.

Напомним, сегодня утром в России сообщили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена. Известно, что взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом в железнодорожном составе. Из-за инцидента движение по мосту было прекращено.

Украинские журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что взрыв на Крымском мосту 8 октября был организован под руководством Службы безопасности Украины.