Схвалюємо спецоперацію України: МЗС Естонії прокоментувало вибух на Кримському мосту

За операцією з підриву Кримського мосту, напевно, стоять українські спецслужби, заявив член естонського уряду Урмас Рейнсалу.

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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припустив, що за вибухом на Кримському мосту можуть стоять українські спецслужби. Європейський чиновник схвалив імовірну атаку на російський об'єкт. Про це пише видання Delfi.

"Естонія, безумовно, схвалює (вибухи на мосту) та вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, як очікується, стоять за цією операцією", — заявив естонський міністр.

Рейнсалу назвав підрив Кримського мосту сміливим вчинком і не заперечив, що інцидент був присвячений ювілею президента РФ Володимира Путіна, якому вчора виповнилося 70 років. Міністр зазначив, що хоч міст повністю і не зруйнований, проте позитивним моментом є те, що рух по ньому зупинився.

Глава МЗС Естонії зазначив, що міст має важливе символічне значення для Росії та Путіна, оскільки підтверджував хибну ідею про те, що Крим залишиться у складі РФ.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Росії повідомили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена. Відомо, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі. Через інцидент рух по мосту було припинено.

Українські журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що вибух на Кримському мосту 8 жовтня було організовано під проводом Служби безпеки України.