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Военный Фокус

Танки, спутники, авиация: Франция закупит сотни единиц техники на миллиарды евро

укрепление армии франции
Франция закупит танки Leclerc

Французский президент заявляет, что они должны быть готовы к новой большой войне в Европе. До 2035 года расходы на оборону будут составлять около 57 млрд евро.

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Правительство Франции планирует нарастить расходы на оборонный бюджет уже со следующего года. В 2023 расходы на армию возрастут на 3 млрд евро. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

В 2023 году Минобороны Франции получит 43,9 млрд евро вместо — это на 3 млрд евро больше, чем изначально планировалось. Также увеличиваются расходы в среднесрочной перспективе. Вместо около 42 млрд евро с 2025 по 2031 год правительство планирует выделать ежегодно 54-57 млрд евро.

Увеличенные расходы планируют потратить на модернизацию армии и оборонно-промышленного комплекса. В частности, в 2023 дополнительные средства выделят на:

  • 669 млн евро на создание 1500 новых рабочих мест в оборонной промышленности
  • 550 млн евро на обслуживание оборудования
  • 455 млн евро на модернизацию армии
  • 318 млн евро на сдерживание и противодействие
  • 1,2 млрд евро на защиту критической инфраструктуру, кибербезопасность, улучшение рекрутинга в армию
закупки минобороны франции Fullscreen
Атомная субмарина Suffren

Также французская армия будет вооружаться. Планируется приобрести:

  • 13 истребителей Rafale
  • 9 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 4 транспортных самолета Airbus A400M
  • 5 вертолетов NH90
  • 18 танков Leclerc
  • 264 броневика VBL
  • атомная подлодка Suffren
  • фрегат типа La Fayette

Помимо этого оборонный комплекс получит заказы на 42 истребителя Rafale, 10 спутников связи и 19 станций спутниковой связи. 420 броневиков Serval, 3 корабельные комплекса для борьбы с беспилотниками. Также планируется выделить миллиарды евро на приобретение боеприпасов и амуниции. В этом году выделено 1,5 млрд евро на боекомплект, а на следующий год будет еще 2 млрд евро.

Президент Франции Эммануель Микрон говорит, что Франция должна быть готова к "новой большой войне" в Европе. Концепция экспедиционных войск для войн на периферии больше не обеспечивает безопасность Франции.

Напомним, Польша хочет разместить у себя ядерное вооружения Штатов для сдерживания РФ.

Также сообщалось, что Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии.