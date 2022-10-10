Танки, спутники, авиация: Франция закупит сотни единиц техники на миллиарды евро

Французский президент заявляет, что они должны быть готовы к новой большой войне в Европе. До 2035 года расходы на оборону будут составлять около 57 млрд евро.

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Правительство Франции планирует нарастить расходы на оборонный бюджет уже со следующего года. В 2023 расходы на армию возрастут на 3 млрд евро. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

В 2023 году Минобороны Франции получит 43,9 млрд евро вместо — это на 3 млрд евро больше, чем изначально планировалось. Также увеличиваются расходы в среднесрочной перспективе. Вместо около 42 млрд евро с 2025 по 2031 год правительство планирует выделать ежегодно 54-57 млрд евро.

Увеличенные расходы планируют потратить на модернизацию армии и оборонно-промышленного комплекса. В частности, в 2023 дополнительные средства выделят на:

669 млн евро на создание 1500 новых рабочих мест в оборонной промышленности

550 млн евро на обслуживание оборудования

455 млн евро на модернизацию армии

318 млн евро на сдерживание и противодействие

1,2 млрд евро на защиту критической инфраструктуру, кибербезопасность, улучшение рекрутинга в армию

[ + – ] Атомная субмарина Suffren

Также французская армия будет вооружаться. Планируется приобрести:

13 истребителей Rafale

9 БПЛА оперативно-тактического уровня

4 транспортных самолета Airbus A400M

5 вертолетов NH90

18 танков Leclerc

264 броневика VBL

атомная подлодка Suffren

фрегат типа La Fayette

Помимо этого оборонный комплекс получит заказы на 42 истребителя Rafale, 10 спутников связи и 19 станций спутниковой связи. 420 броневиков Serval, 3 корабельные комплекса для борьбы с беспилотниками. Также планируется выделить миллиарды евро на приобретение боеприпасов и амуниции. В этом году выделено 1,5 млрд евро на боекомплект, а на следующий год будет еще 2 млрд евро.

Президент Франции Эммануель Микрон говорит, что Франция должна быть готова к "новой большой войне" в Европе. Концепция экспедиционных войск для войн на периферии больше не обеспечивает безопасность Франции.

Напомним, Польша хочет разместить у себя ядерное вооружения Штатов для сдерживания РФ.

Также сообщалось, что Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии.