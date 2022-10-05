Сдержать Россию: Польша захотела разместить у себя ядерное вооружение США

Польские политики думают над вариантами противодействия российским ядерным угрозам. Лишь три страны НАТО обладают ядерным арсеналом — США, Великобритания и Франция.

Related video

Польша должна разместить на своей территории американское ядерное оружие, чтобы противодействовать угрозам Российской Федерации. Такое мнение озвучил в эфире "Польского радио" глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Этот вопрос поднимали на переговорах с сенаторами США. Когда я был в оппозиции, то также вспоминал о программе — тогда ответ не был положительным. Если президент (Анджей Дуда) обладает дополнительной информацией по этому вопросу, я полностью поддержу это", — сказал Качиньский.

Схожую мысль озвучил в общении с изданием Gazeta Polska польский президент Анджей Дуда. Главная проблема, как отметил он, это отсутствие ядерного оружия в Польше и нет никакой гарантии, что оно появится в ближайшем будущем.

Анджей Дуда отметил успешный диалог по этому поводу с американскими лидерами. В США считают, что перспектива по этому вопросу открыта.

[ + – ] Анджей Дуда заявил о недопустимости появления "великой" России

Отвечая на вопрос о российских угрозах применения ядерного оружия, польский лидер заявил о недопустимости появления "великой" России.

"Если Россия начнет ядерную войну, виновные будут прокляты во всем мире", — заявил Дуда.

По его мнению, участие Польши в Nuclear Sharing следует рассматривать как работу на будущее для укрепления безопасности страны.

Программа Nuclear Sharing — в чем ее суть?

Программа Nuclear Sharing — это часть политики ядерного сдерживания НАТО. Страны-члены Альянса, которые не имеют ядерного оружия, могут по этой программе разместить его на своей территории, участвовать в планировании использования и учениях.

Договоренности включают предоставление ядерного вооружения, самолетов и необходимой инфраструктуры, говорится в бюллетене на сайте НАТО.

Три страны-члена НАТО на сегодня обладают ядерным арсеналом — США, Великобритания и Франция. Лишь Штаты предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы.

"Ядерное сдерживание НАТО опирается на ядерное оружие США, развернутое в Европе", — уточнили в Альянсе.

В программе Nuclear Sharing участвуют Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.

Напомним, что в Белом доме пока не видят желания России применить ядерное оружие в полномасштабной войне с Украиной, хотя Москва продолжает угрожать и "бряцать оружием".

Некоторые военные эксперты говорят о вероятности использования российского ядерного оружия в Украине исходя из представления президента РФ Владимира Путина об угрозе созданной им госсистемы.

Bloomberg писало, что РФ может нанести ядерный удар по Украине по военному полигону или другим объектам военной инфраструктуры.