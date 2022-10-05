Стримати Росію: Польща захотіла розмістити у себе ядерну зброю США

Польські політики думають над варіантами протидії російським ядерним загрозам. Лише три країни НАТО мають ядерний арсенал — США, Великобританія та Франція.

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Польща має розмістити на своїй території американську ядерну зброю, щоб протидіяти загрозам Російської Федерації. Таку думку озвучив в ефірі "Польського радіо" голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський.

"Це питання порушували на переговорах із сенаторами США. Коли я був в опозиції, то також згадував про програму — тоді відповідь не була позитивною. Якщо президент (Анджей Дуда) має додаткову інформацію з цього питання, я повністю підтримаю це", — сказав Качинський.

Таку думку озвучив у спілкуванні із виданням Gazeta Polska польський президент Анджей Дуда. Головна проблема, як зазначив він, це відсутність ядерної зброї в Польщі і немає жодної гарантії, що вона з'явиться найближчим часом.

Анджей Дуда відзначив успішний діалог із цього приводу з американськими лідерами. У США вважають, що перспектива з цього питання відкрита.

[ + – ] Анджей Дуда заявив про неприпустимість появи "великої" Росії

Відповідаючи на запитання щодо російських погроз застосування ядерної зброї, польський лідер заявив про неприпустимість появи "великої" Росії.

"Якщо Росія почне ядерну війну, винні будуть прокляті у всьому світі", — заявив Дуда.

На його думку, участь Польщі у Nuclear Sharing слід розглядати як роботу на майбутнє для зміцнення безпеки країни.

Програма Nuclear Sharing – у чому її суть?

Програма Nuclear Sharing є частиною політики ядерного стримування НАТО. Країни-члени Альянсу, які не мають ядерної зброї, можуть за цією програмою розмістити її на своїй території, брати участь у плануванні використання та навчаннях.

Домовленості включають надання ядерного озброєння, літаків та необхідної інфраструктури, йдеться у бюлетені на сайті НАТО.

Три країни-члени НАТО на сьогодні мають ядерний арсенал — США, Великобританія та Франція. Лише Штати надавали свою зброю іншим державам у межах програми.

"Ядерне стримування НАТО спирається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі", — уточнили в Альянсі.

У програмі Nuclear Sharing беруть участь Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина.

Нагадаємо, що у Білому домі поки не бачать бажання Росії застосувати ядерну зброю у повномасштабній війні з Україною, хоча Москва продовжує загрожувати та "брязкати зброєю".

Деякі військові експерти говорять про ймовірність використання російської ядерної зброї в Україні, виходячи з подання президента РФ Володимира Путіна про загрозу створеної ним держсистеми.

Bloomberg писало, що РФ може завдати ядерного удару по Україні по військовому полігону або інших об'єктах військової інфраструктури.