Стримати Росію: Польща захотіла розмістити у себе ядерну зброю США
Польські політики думають над варіантами протидії російським ядерним загрозам. Лише три країни НАТО мають ядерний арсенал — США, Великобританія та Франція.
Польща має розмістити на своїй території американську ядерну зброю, щоб протидіяти загрозам Російської Федерації. Таку думку озвучив в ефірі "Польського радіо" голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський.
"Це питання порушували на переговорах із сенаторами США. Коли я був в опозиції, то також згадував про програму — тоді відповідь не була позитивною. Якщо президент (Анджей Дуда) має додаткову інформацію з цього питання, я повністю підтримаю це", — сказав Качинський.
Таку думку озвучив у спілкуванні із виданням Gazeta Polska польський президент Анджей Дуда. Головна проблема, як зазначив він, це відсутність ядерної зброї в Польщі і немає жодної гарантії, що вона з'явиться найближчим часом.
Анджей Дуда відзначив успішний діалог із цього приводу з американськими лідерами. У США вважають, що перспектива з цього питання відкрита.
Відповідаючи на запитання щодо російських погроз застосування ядерної зброї, польський лідер заявив про неприпустимість появи "великої" Росії.
"Якщо Росія почне ядерну війну, винні будуть прокляті у всьому світі", — заявив Дуда.
На його думку, участь Польщі у Nuclear Sharing слід розглядати як роботу на майбутнє для зміцнення безпеки країни.
Програма Nuclear Sharing – у чому її суть?
Програма Nuclear Sharing є частиною політики ядерного стримування НАТО. Країни-члени Альянсу, які не мають ядерної зброї, можуть за цією програмою розмістити її на своїй території, брати участь у плануванні використання та навчаннях.
Домовленості включають надання ядерного озброєння, літаків та необхідної інфраструктури, йдеться у бюлетені на сайті НАТО.
Три країни-члени НАТО на сьогодні мають ядерний арсенал — США, Великобританія та Франція. Лише Штати надавали свою зброю іншим державам у межах програми.
"Ядерне стримування НАТО спирається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі", — уточнили в Альянсі.
У програмі Nuclear Sharing беруть участь Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина.
Нагадаємо, що у Білому домі поки не бачать бажання Росії застосувати ядерну зброю у повномасштабній війні з Україною, хоча Москва продовжує загрожувати та "брязкати зброєю".
Деякі військові експерти говорять про ймовірність використання російської ядерної зброї в Україні, виходячи з подання президента РФ Володимира Путіна про загрозу створеної ним держсистеми.
Bloomberg писало, що РФ може завдати ядерного удару по Україні по військовому полігону або інших об'єктах військової інфраструктури.