"Через тиждень чи місяць": експерти пояснили погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї в Україні

Журналісти пишуть, що поки що немає ознак того, що Кремль готується до використання ядерної зброї. Проте США вже знають, чим відповісти Росії у разі ядерної атаки.

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Імовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні залежить від того, як президент РФ Володимир Путін сприйме загрозу собі та державній системі. Про це пише видання Reuters.

У матеріалі йдеться, що Путін називає війну в Україні екзистенційною битвою між Росією та Заходом. Під час свого звернення глава Кремля заявив, що не "блефує" і може використання ядерної зброї, якщо хтось загрожуватиме кордонам РФ.

Попри це, багато аналітиків впевнені, що президент РФ таки блефує, але в США та Європі до погроз ставляться серйозно.

Журналісти пишуть, що доктрина Росії допускає ядерний удар навіть у тому випадку, якщо існування РФ буде поставлене під загрозу навіть за допомогою ядерного озброєння.

Як розповів аналітик з Праги Юрій Федеров, наразі Путін все ще не наважився.

"Але що буде через тиждень чи через місяць, важко сказати — коли він зрозуміє, що війну програно", — сказав він.

А ось директор ЦРУ Вільям Бернс сказав із цього приводу, що треба дуже серйозно ставитись до погроз. Однак американська розвідка поки не має підтверджень тому, що Путін все-таки "натисне на червону кнопку".

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон попередив Москву "катастрофічні наслідки такого рішення".

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ деокупували понад 1,5 тисячі населених пунктів. Українські органи державної влади розпочали працювати на деокупованій території 5 областей. Поліцейські документують воєнні злочини російських загарбників, кажуть в офісі президента.

Ще нагадаємо, що дві тисячі військових РФ хочуть здатися в полон ЗСУ. За словами представника ГУР Андрія Юсова, росіяни масово звертаються на гарячу лінію проєкту "Хочу жити". Багато дзвінків надійшло з окупованого Криму.