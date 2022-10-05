"Через неделю или месяц": Эксперты объяснили угрозы Путина о применении ядерного оружия в Украине

Журналисты пишут, что пока нет признаков того, что Кремль готовится к использованию ядерного оружия. Однако США уже знают, чем ответить России в случае ядерной атаки.

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Вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине зависит от того, как президент РФ Владимир Путин воспримет угрозу себе и государственной системе. Об этом пишет издание Reuters.

В материале говорится, что Путин называет войну на Украине экзистенциальной битвой между Россией и Западом. Во время своего обращения глава Кремля заявил, что не "блефует" и может использование ядерное оружие, если кто-то будет угрожать границам РФ.

Несмотря на это, многие аналитики уверены, что президент РФ все-таки блефует, но в США и Европе к угрозам относятся серьезно.

Журналисты пишут, что доктрина России допускает ядерный удар даже в том случае, если существование РФ будет поставлено под угрозу даже при помощи не ядерного вооружения.

Как рассказал аналитик из Праги Юрий Федеров, на данный момент Путин все еще не решился.

"Но что будет через неделю или через месяц, трудно сказать — когда он поймет, что война проиграна", — сказал он.

А вот директор ЦРУ Уильям Бернс сказал по этому поводу, что нужно очень серьезно относиться к угрозам. Однако у американской разведки пока нет подтверждений тому, что Путин все-таки "нажмет на красную кнопку".

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предупредил Москву "катастрофических последствиях такого решения.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ деоккупировали более 1,5 тысячи населенных пунктов. Украинские органы государственной власти начали работать на деоккупированной территории 5 областей. Полицейские документируют военные преступления российских захватчиков, говорят в Офисе президента.

Еще напомним, что две тысячи военных РФ хотят сдаться в плен ВСУ. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, россияне массово обращаются на горячую линию проекта "Хочу жить". Много звонков поступило из оккупированного Крыма.