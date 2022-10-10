Танки, супутники, авіація: Франція закупить сотні одиниць техніки на мільярди євро
Французький президент заявляє, що вони мають бути готовими до нової великої війни в Європі. До 2035 року витрати на оборону становитимуть близько 57 млрд. євро.
Уряд Франції планує збільшити витрати на оборонний бюджет вже з наступного року. У 2023 році витрати на армію зростуть на 3 млрд євро. Про це повідомляє польське видання Defence 24.
У 2023 році Міноборони Франції отримає 43,9 млрд євро натомість — це на 3 млрд євро більше, ніж спочатку планувалося. Також збільшуються витрати у середньостроковій перспективі. Замість близько 42 млрд євро з 2025 по 2031 рік уряд планує виробити щороку 54-57 млрд євро.
Збільшені витрати планують витратити на модернізацію армії та оборонно-промислового комплексу. Зокрема, у 2023 році додаткові кошти виділять на:
- 669 млн євро на створення 1500 нових робочих місць у оборонній промисловості
- 550 млн євро на обслуговування обладнання
- 455 млн євро на модернізацію армії
- 318 млн євро на стримування та протидію
- 1,2 млрд євро на захист критичної інфраструктури, кібербезпеки, покращення рекрутингу в армію
Також французька армія озброюватиметься. Планується придбати:
- 13 винищувачів Rafale
- 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 4 транспортні літаки Airbus A400M
- 5 вертольотів NH90
- 18 танків Leclerc
- 264 броневика VBL
- атомний підводний човен Suffren
- фрегат типу La Fayette
Крім цього оборонний комплекс отримає замовлення на 42 винищувачі Rafale, 10 супутників зв'язку та 19 станцій супутникового зв'язку. 420 броньовиків Serval, 3 корабельні комплекси для боротьби з безпілотниками. Також планується виділити мільярди євро на придбання боєприпасів та амуніції. Цього року виділено 1,5 млрд євро на боєкомплект, а наступного року буде ще 2 млрд євро.
Президент Франції Емманюель Макрон каже, що Франція має бути готовою до "нової великої війни" в Європі. Концепція експедиційних військ для воєн на периферії більше не забезпечує безпеку Франції.
Нагадаємо, Польща хоче розмістити у себе ядерне озброєння Штатів для стримування РФ.
Також повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 100 танків із Греції та Словаччини.