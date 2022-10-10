Танки, супутники, авіація: Франція закупить сотні одиниць техніки на мільярди євро

Французький президент заявляє, що вони мають бути готовими до нової великої війни в Європі. До 2035 року витрати на оборону становитимуть близько 57 млрд. євро.

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Уряд Франції планує збільшити витрати на оборонний бюджет вже з наступного року. У 2023 році витрати на армію зростуть на 3 млрд євро. Про це повідомляє польське видання Defence 24.

У 2023 році Міноборони Франції отримає 43,9 млрд євро натомість — це на 3 млрд євро більше, ніж спочатку планувалося. Також збільшуються витрати у середньостроковій перспективі. Замість близько 42 млрд євро з 2025 по 2031 рік уряд планує виробити щороку 54-57 млрд євро.

Збільшені витрати планують витратити на модернізацію армії та оборонно-промислового комплексу. Зокрема, у 2023 році додаткові кошти виділять на:

669 млн євро на створення 1500 нових робочих місць у оборонній промисловості

550 млн євро на обслуговування обладнання

455 млн євро на модернізацію армії

318 млн євро на стримування та протидію

1,2 млрд євро на захист критичної інфраструктури, кібербезпеки, покращення рекрутингу в армію

[ + – ] Атомна субмарина Suffren

Також французька армія озброюватиметься. Планується придбати:

13 винищувачів Rafale

9 БПЛА оперативно-тактичного рівня

4 транспортні літаки Airbus A400M

5 вертольотів NH90

18 танків Leclerc

264 броневика VBL

атомний підводний човен Suffren

фрегат типу La Fayette

Крім цього оборонний комплекс отримає замовлення на 42 винищувачі Rafale, 10 супутників зв'язку та 19 станцій супутникового зв'язку. 420 броньовиків Serval, 3 корабельні комплекси для боротьби з безпілотниками. Також планується виділити мільярди євро на придбання боєприпасів та амуніції. Цього року виділено 1,5 млрд євро на боєкомплект, а наступного року буде ще 2 млрд євро.

Президент Франції Емманюель Макрон каже, що Франція має бути готовою до "нової великої війни" в Європі. Концепція експедиційних військ для воєн на периферії більше не забезпечує безпеку Франції.

Нагадаємо, Польща хоче розмістити у себе ядерне озброєння Штатів для стримування РФ.

Також повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 100 танків із Греції та Словаччини.