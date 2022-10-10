СМИ пишут о приостановке работы МК Красного Креста в Украине: реакция украинского офиса

В украинском подразделении Красного Креста заявили, что будут продолжать свою деятельность, при этом адаптируясь к ухудшающейся ситуации с безопасностью.

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Международный комитет Красного Креста приостановил свою работу в Украине по соображениям безопасности из-за массовых ракетных ударов России по украинским городам. Об этом заявил представитель организации в комментарии журналистам британского издания Reuters.

"По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу", — сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь отделения Красного Креста рассказал, что утром 10 октября одна из российских ракет взорвалась рядом с офисом организации в Киеве. Он не уточнил, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников.

Что говорят в украинском подразделении Красного Креста?

В украинском подразделении организации опровергли информацию о приостановке деятельности на территории Украины.

"Чтобы было ясно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, при этом адаптируясь к ухудшающейся ситуации с безопасностью по мере необходимости", — сказано в сообщении.

Чем занимается Красный Крест в Украине?

Около 700 сотрудников Красного Креста работают в 10 точках по всей стране и доставляют помощь и лекарства, в частности, миллионам переселенцев, которые были вынуждены бежать от вторжения России.

Приостановка работы норвежской организации

Норвежский совет по делам беженцев также заявил, что приостановил операции по оказанию помощи в Украине до тех пор, пока не будет возобновлена безопасность.

"Мы не можем помочь уязвимым сообществам, когда наши гуманитарные работники прячутся от шквала бомб и опасаются повторных нападений", — сказал генеральный секретарь Ян Эгеланн.

Напомним, 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-555 и других. Более половины из них удалось сбить ПВО, также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Под обстрелы ВС РФ попали Киев, Львов, Хмельницкий, Днепр и другие населенные пункты страны. В частности, пострадали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к проблемам подачи электричества, воды и связи.