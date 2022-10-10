ЗМІ пишуть про зупинення роботи МК Червоного Хреста в Україні: реакція українського офісу

В українському підрозділі Червоного Хреста заявили, що продовжуватимуть свою діяльність, при цьому адаптуючись до ситуації з безпекою, що погіршується.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста призупинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки через масові ракетні удари Росії по українських містах. Про це заявив представник організації в коментарі журналістам британського видання Reuters.

"Із міркувань безпеки наші команди сьогодні призупинили роботу", — сказав він.

Крім того, прессекретар відділення Червоного Хреста розповів, що вранці 10 жовтня одна з російських ракет вибухнула поряд із офісом організації в Києві. Він не уточнив, чи постраждав хтось зі співробітників.

Що кажуть в українському підрозділі Червоного Хреста?

В українському підрозділі організації спростували інформацію про зупинення діяльності на території України.

"Щоб було ясно, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, при цьому адаптуючись до ситуації з безпекою, що погіршується, в міру необхідності", — сказано в повідомленні.

Чим займається Червоний Хрест в Україні?

Близько 700 співробітників Червоного Хреста працюють у 10 точках по всій країні та доставляють допомогу й ліки, зокрема мільйонам переселенців, які були змушені втекти від вторгнення Росії.

Призупинення роботи норвезької організації

Норвезька рада в справах біженців також заявила, що призупинила операції з надання допомоги в Україні доти, доки не буде відновлено безпеку.

"Ми не можемо допомогти вразливим спільнотам, коли наші гуманітарні працівники ховаються від шквалу бомб і побоюються повторних нападів", — сказав генеральний секретар Ян Егелан.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-555 та інших. Більше половини з них вдалося збити ППО, також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Під обстріл ЗС РФ потрапили Київ, Львів, Хмельницький, Дніпро й інші населені пункти країни. Зокрема, постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило проблеми подачі електрики, води й зв'язку.