В Киевской области во время ракетной атаки россиян пострадал лев (фото)

Животное испугалось громких звуков от взрывов российских ракет и травмировалось о прутья клетки.

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Во время ракетных атак ВС РФ в Киевской области в понедельник, 10 октября, пострадал лев Брецель из "Центра спасения диких животных Наталии Поповой". Информация об этом появилась на официальной странице зоозащитной организации UAnimals в Фейсбуке.

По словам зооактивистов и волонтеров, лев Брецель испугался громких звуков, которые сопровождали ракетные удары по Киеву. Пытаясь спастись, лев начал биться о прутья решетки вольера и травмировал морду.

"Россия дотягивает свои грязные руки до каждого из нас: людей, домашних и домашних животных, диких зверей. Однако мы верим, что это мировое зло будет очень скоро наказано", – написали зоозащитники.

Сейчас они собирают денежную помощь на лечение льва, который временно находится в Центре Наталии Поповой на реабилитации.

[ + – ] Лев Брецель, который проходит реабилитацию в Центре Наталии Поповой, травмировался во время ракетного удара ВС РФ по Киеву Фото: Facebook/UAnimals

Что известно о "Центре спасения диких животных Наталии Поповой"

Наталья Попова спасает домашних и экзотических животных, оставленных без присмотра во время войны в Украине. В прошлом женщина работала экономистом, но позже самостоятельно освоила профессию ветеринара. Попова оказывает помощь экзотическим животным, которые во время российско-украинской войны остались без опеки.

Женщина управляет реабилитационным центром в селе Чубинское Киевской области. Сейчас там содержатся 133 животных. Среди подопечных Наталии – львы, леопард, тигр, медведь и олени.

Всего 50-летняя женщина оказала помощь боле 300 экзотическим и домашним животным.

Ракетные удары по Украине 10 октября: как это происходило

В 8:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем официальном Телеграм-канале о ракетном ударе ВС РФ по Киеву. Российские военные выпустили ракеты, которые взорвались возле Института филологии КНУ имени Шевченко.

Позже "прилеты" зафиксировали в Соломенском районе столицы. В Киеве и области пострадали объекты критической инфраструктуры, приостановило работу метро. Уже известно о жертвах среди мирного населения.

Взрывы также повредили железнодорожный вокзал и стеклянный "мост Кличко".

В это же время местные Телеграм-каналы сообщили о "прилетах" в Днепре. Одновременно взрывы прозвучали в Житомире и Хмельницком.

Около 9:45 российские военные атаковали ракетами Львов.

О ракетных атаках, которые повредили инфраструктуру города, сообщил и глава ВЦА Кривого Рога Александр Вилкул.

По состоянию на 12:25 оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты. Также ВС РФ атаковали нашу страну "дронами-камикадзе".

Ранее Фокус писал о том, чем и откуда ВС РФ атаковали Украину. Утром 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет, более половины были сбиты ПВО, также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Кроме того. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что массовые ракетные удары ВС РФ по Украине были запланированы в начале октября. Цель российских атак — уничтожить украинские тепловые электростанции, создать панику среди украинцев и запугать европейское общество.