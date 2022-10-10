На Київщині під час ракетної атаки росіян постраждав лев (фото)

Тварина злякалася гучних звуків від вибухів російських ракет і травмувалася об прути клітки.

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Під час ракетних атак ЗС РФ у Київській області в понеділок, 10 жовтня, постраждав лев Брецель із "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової". Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці зоозахисної організації UAnimals у фейсбуці.

За словами зооактивістів і волонтерів, лев Брецель злякався гучних звуків, які супроводжували ракетні удари по Києву. Намагаючись врятуватися, лев почав битися об ґрати вольєра та травмував морду.

"Росія дотягує свої брудні руки до кожного з нас: людей, домашніх і свійських тварин, диких звірів. Проте ми віримо, що це світове зло буде дуже скоро покаране", — написали зоозахисники.

Наразі вони збирають грошову допомогу на лікування лева, який тимчасово перебуває в Центрі Наталії Попової на реабілітації.

[ + – ] Лев Брецель, який проходить реабілітацію в Центрі Наталії Попової, травмувався під час ракетного удару ЗС РФ по Києву Фото: Facebook/UAnimals

Що відомо про "Центр порятунку диких тварин Наталії Попової"

Наталія Попова рятує свійських і екзотичних тварин, залишених без нагляду під час війни в Україні. У минулому жінка працювала економістом, але згодом самостійно опанувала професію ветеринара. Попова допомагає екзотичним тваринам, які під час російсько-української війни залишилися без опіки.

Жінка керує реабілітаційним центром у селі Чубинське Київської області. Зараз там утримуються 133 тварини. Серед підопічних Наталії — леви, леопард, тигр, ведмідь і олені.

Усього 50-річна жінка надала допомогу понад 300 екзотичним і свійським тваринам.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня: як це відбувалося

О 8:30 мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі про ракетний удар ЗС РФ по Києву. Російські військові випустили ракети, що вибухнули біля Інституту філології КНУ імені Шевченка.

Пізніше "прильоти" зафіксували в Солом'янському районі столиці. У Києві й області постраждали об'єкти критичної інфраструктури, призупинило роботу метро. Вже відомо про жертв серед мирного населення.

Вибухи також пошкодили залізничний вокзал і скляний "міст Кличка".

Водночас місцеві телеграм-канали повідомили про "прильоти" в Дніпрі. Одночасно вибухи пролунали в Житомирі та Хмельницькому.

Близько 9:45 російські військові атакували ракетами Львів.

Про ракетні атаки, які пошкодили інфраструктуру міста, повідомив голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Станом на 12:25 окупанти випустили по Україні 83 ракети. Також ЗС РФ атакували нашу країну "дронами-камікадзе".

Раніше Фокус писав про те, чим і звідки ЗС РФ атакували Україну. Вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 ракет, більше половини було збито ППО, також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про те, що масові ракетні удари ЗС РФ по Україні були заплановані на початку жовтня. Мета російських атак — знищити українські теплові електростанції, створити паніку серед українців і залякати європейське суспільство.