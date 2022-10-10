Аннексия регионов Украины: ЕС готовит резолюцию ООН с призывом к диалогу, — СМИ

Последний проект резолюции ООН, с которым ознакомились журналисты, осуждает незаконную аннексию Россией украинских регионов и призывает Москву безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины.

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Европейский Союз призвал к диалогу с Россией в проекте резолюции Организации объединенных наций, которая осуждает аннексию Москвой украинских территорий. Об этом сообщает европейское издание EUObserver, которое ознакомилось с текстом документа.

Журналисты рассказали, что текст резолюции, датируемый 7 октября, гласит, что страны ООН и международные органы должны поддержать прекращение войны "путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств".

В издании также отметили, что в первоначальном проекте, датируемым 4 октября, высказывалась более расплывчатая поддержка международных усилий по деэскалации войны в Украине.

Кроме того, в новом тексте резолюции исключили любые упоминания об аннексированном Россией Крыме.

По информации журналистов, некоторые украинские дипломаты также хотели, чтобы в резолюции ООН были отмечены более широкие военные преступления России.

За разработанный ЕС проект резолюции должны проголосовать члены ООН в среду 12 октября. Обновленный текст призван понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на войну в Украине.

"ЕС усердно работал над тем, чтобы неприсоединившиеся страны могли поддержать этот текст", — сказал Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы.

По его словам, на прошлых выходных миссия ЕС в Нью-Йорке пригласила почти всех членов организации прокомментировать проект текста. На встречу не были приглашены только российские дипломаты. Он добавил, что призыв к диалогу был тем, что хотели увидеть многие "незападные" страны.

Ричард Гоуэн также заявил, что если резолюция под руководством ЕС наберет 130 голосов, то это будет солидным результатом. По его словам, среди членов ООН довольно много усталости от Украины.

Какой будет резолюция ООН?

Последний проект резолюции ООН осуждает незаконную аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Текст будет иметь такой заголовок: "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Он также призывает Россию безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.

Его название и формулировка предназначены для небольших стран с хрупкими границами, которым однажды может понадобиться защита ООН.

Однако бывший посол Украины в ЕС Константин Елисеев заявил журналистам, что резолюция ООН должна быть более смелой. По его словам, она должна привлечь к ответственности российских военных преступников, осудить ядерные угрозы Владимира Путина и начать переговоры о приостановлении членства России в ООН.

Напомним, 4 октября Совфед РФ одобрил ратификацию документа об аннексии четырех областей Украины. Жителям этих регионов предлагают подать заявление на гражданство и принести присягу гражданина РФ.

28 сентября в ООН отреагировали на "референдумы" в оккупированных регионах Украины о присоединении к РФ. В ведомстве заявили, что Россия обязана уважать украинские законы. Также там считают, что действия РФ — это эскалация конфликта.