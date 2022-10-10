Анексія регіонів України: ЄС готує резолюцію ООН із закликом до діалогу, — ЗМІ

Останній проєкт резолюції ООН, із яким ознайомилися журналісти, засуджує незаконну анексію Росією українських регіонів і закликає Москву беззастережно вивести всі свої війська з території України.

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Європейський Союз закликав до діалогу з Росією в проєкті резолюції Організації об'єднаних націй, яка засуджує анексію Москвою українських територій. Про це повідомляє європейське видання EUObserver, яке ознайомилося з текстом документа.

Журналісти розповіли, що текст резолюції, датований 7 жовтня, свідчить, що країни ООН і міжнародні органи мають підтримати припинення війни "шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва й інших мирних засобів".

У виданні також зазначили, що в початковому проєкті, який датується 4 жовтня, висловлювалася більш розпливчаста підтримка міжнародних зусиль щодо деескалації війни в Україні.

Крім того, у новому тексті резолюції виключили будь-які згадки про анексований Росією Крим.

За інформацією журналістів, деякі українські дипломати також хотіли, щоб у резолюції ООН було відзначено ширші воєнні злочини Росії.

За розроблений ЄС проєкт резолюції мають проголосувати члени ООН у середу 12 жовтня. Оновлений текст має сподобатися більш дружнім Росії членам ООН на тлі ослаблення глобальної підтримки поглядів Заходу на війну в Україні.

"ЄС старанно працював над тим, щоб країни, які не приєдналися, могли підтримати цей текст", — сказав Річард Говен із Міжнародної кризової групи.

За його словами, минулими вихідними місія ЄС у Нью-Йорку запросила майже всіх членів організації прокоментувати проєкт тексту. На зустріч не запросили лише російських дипломатів. Він додав, що заклик до діалогу був тим, що хотіли побачити багато "незахідних" країн.

Річард Говен також заявив, що якщо резолюція під керівництвом ЄС набере 130 голосів, це буде солідним результатом. За його словами, серед членів ООН чимало втоми від України.

Якою буде резолюція ООН?

Останній проєкт резолюції ООН засуджує незаконну анексію Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Текст матиме такий заголовок: "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Він також закликає Росію беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України.

Його назва та формулювання призначені для невеликих країн із тендітними кордонами, яким одного разу може знадобитися захист ООН.

Проте колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв заявив журналістам, що резолюція ООН має бути сміливішою. За його словами, вона має притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, засудити ядерні погрози Володимира Путіна та розпочати переговори про зупинення членства Росії в ООН.

Нагадаємо, 4 жовтня Радфед РФ схвалила ратифікацію документа про анексію чотирьох областей України. Жителям цих регіонів пропонують подати заяву на громадянство та скласти присягу громадянина РФ.

28 вересня в ООН відреагували на "референдуми" в окупованих регіонах України щодо приєднання до РФ. У відомстві заявили, що Росія має поважати українські закони. Також там вважають, що дії РФ — це ескалація конфлікту.