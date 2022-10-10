"Не останется без ответа": ЕС предупредил Лукашенко о последствиях вступления в войну с Украиной

Представитель ЕС подчеркнул, что дальнейшие действия Беларуси по эскалации ситуации вокруг Украины будут означать для республики новые санкции и ограничения.

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Евросоюз призвал Беларусь не создавать совместную военную группировку с РФ и запретить использовать свою территорию для ракетных ударов по Украине. В противном случае страну ожидает ответственность за свои поступки, сказал представитель ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе 10 октября.

"Мы напоминаем белорусскому режиму, что против Украины осуществляется жестокая и преступная атака, которая противоречит Хартии ООН", – сказал Стано.

Представитель Евросоюза подчеркнул: ЕС принял во внимание фальшивые обвинения режима Лукашенко против Украины, что наша страна, мол, планирует атаку против Беларуси.

Он назвал эти претензии возмутительными и неприемлемыми.

Стано также предупредил Беларусь на тот случай, если республика и дальше будет поддерживать РФ в осуществлении террора в Украине.

"Если это будет продолжаться, это будет означать еще одно направление эскалации и не останется без ответа со стороны Европейского Союза. Ответом … будут новые и строгие ограничительные меры со стороны ЕС", – подчеркнул представитель Евросоюза.

Напомним, Россия и Беларусь разворачивают совместную группировку войск. Белорусский диктатор объясняет это желанием избежать нападения со стороны Украины. В украинском МИДе призывают белорусов не поддаваться на провокации.

Фокус также писал о том, что у Лукашенко обвинили Украину в подготовке нападения на Беларусь. Представители МИДа Украины призвали белорусов не поддаваться на провокации, а Беларусь — не выполнять прихоти Кремля, поскольку РФ может пытаться дискредитировать Украину.