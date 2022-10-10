"Не залишиться без відповіді": Євросоюз попередив Лукашенка про наслідки вступу у війну з Україною

Представник ЄС наголосив, що подальші дії Білорусі щодо ескалації ситуації навколо України означатимуть для республіки нові санкції та обмеження.

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Євросоюз закликав Білорусь не створювати спільне військове угруповання з РФ та заборонити використовувати свою територію для ракетних ударів по Україні. В іншому випадку країну очікує відповідальність за свої вчинки, сказав представник ЄС Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі 10 жовтня.

"Ми нагадуємо білоруському режиму, що проти України здійснюється жорстока та злочинна атака, яка суперечить Хартії ООН", – сказав Стано.

Представник Євросоюзу наголосив: ЄС взяв до уваги фальшиві звинувачення режиму Лукашенка проти України, що наша країна, мовляв, планує атаку проти Білорусі.

Він назвав ці претензії обурливими та неприйнятними.

Стано також попередив Білорусь на той випадок, якщо республіка й надалі підтримуватиме РФ у здійсненні терору в Україні.

"Якщо це триватиме й надалі, це означатиме ще один напрямок ескалації і не залишиться без відповіді з боку Європейського Союзу. Відповіддю … будуть нові та суворі обмежувальні заходи з боку ЄС", – наголосив представник Євросоюзу.

Нагадаємо, Росія та Білорусь розгортають спільне угруповання військ. Білоруський диктатор пояснює це бажанням уникнути нападу України. В українському МЗС закликають білорусів не піддаватися провокаціям.

Фокус також писав про те, що у Лукашенко звинуватили Україну в підготовці нападу на Білорусь. Представники МЗС України закликали білорусів не піддаватися на провокації, а Білорусь — не виконувати забаганки Кремля, оскільки РФ може намагатися дискредитувати Україну.