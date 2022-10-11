Атака дронами: оккупанты ударили по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, — глава ОВА

По данным Сергея Борзова, россияне нанесли удар по ТЭС двумя иранскими дронами-камикадзе.

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Утром 11 октября в Винницкой области российские оккупанты ударили по Ладыжинской ТЭС, сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Два дрона-камикадзе "Shahed-136", — отметил он. - Все службы работают. Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги".

Расположенная в Ладыжине ТЭС является структурным подразделением компании ДТЭК. Она работает на угле. Ранее на станции происходили инциденты, перебои в ее работе приводили к обесточиванию Ладыжина и еще нескольких населенных пунктов Винницкой области.

Отметим, что утром 11 октября во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пуске ракет со стороны Каспийского моря.

Напомним, во время массированной ракетной атаки на Украину, которая произошла 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты хотят уничтожить энергосистему страны, чтобы посеять панику и хаос. Поэтому целями стали энергообъекты в разных регионах страны.