Атака дронами: окупанти вдарили по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області, — голова ОВА

За даними Сергія Борзова, росіяни завдали удару по ТЕС двома іранськими дронами-камікадзе.

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Вранці 11 жовтня на Вінниччині російські окупанти вдарили по Ладижинській ТЕС, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Два дрона-камікадзе "Shahed-136", — зазначив він. — Усі служби працюють. Дотримуйтесь запобіжних заходів під час повітряної тривоги".

Розташована у Ладижині ТЕС є структурним підрозділом компанії ДТЕК. Вона працює на вугіллі. Раніше на станції відбувалися інциденти, перебої у її роботі призводили до знеструмлення Ладижина та ще кількох населених пунктів Вінницької області.

Зазначимо, що вранці 11 жовтня у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про запуск ракет з боку Каспійського моря.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки на Україну, яка сталася 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти хочуть знищити енергосистему країни, щоб посіяти паніку та хаос. Тому цілями стали енергооб'єкти у різних регіонах країни.