У Лукашенко ожидают зимой переломного момента в полномасштабной войне против Украины

Боевые действия в отношении украинцев вступят в ключевую фазу, если РФ проведет мобилизацию и обеспечит свою оккупационную группировку вооружением.

Related video

Власти Беларуси ожидают, что переломный момент в полномасштабной войне между Украиной и Россией наступит в период с ноября по февраль. Такое заявление сделал председатель белорусского КГБ Иван Тертель, выступая во время пресс-конференции, посвященной вопросам военно-политической обстановки в стране.

По его словам, переломный момент в войне наступит при условии, если Россия качественно проведет мобилизацию и обеспечит свою оккупационную группировку войск необходимым вооружением.

Тертель считает, что при таком сценарии боевые действия на территории Украины вступят в ключевую фазу.

"По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", — заявил глава КГБ Беларуси, выступая на пресс-конференции.

Топ-соратник Александра Лукашенко Александр Вольфович, занимающий должность госсекретаря Совета безопасности, обвинил Украину в подготовке к нанесению ударов по территории Республики. По его словам, страны Запада "насаждают нарративы" о том, что белорусские войска будут открыто участвовать в войне против украинцев.

"Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство НАТО и ряда европейских стран уже открыто рассматривает возможные варианты агрессии против нашей страны. В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования", — продолжил Вольфович, повторяя пропагандистские тезисы о том, что Украина якобы готовит нападение на Беларусь.

Министр обороны РБ Виктор Хренин, комментируя развертывание совместной с РФ группировки войск, утверждает, что задачи этого формирования "сугубо оборонительные". По его словам, все мероприятия, которые проводятся сейчас Беларусью на южном направлении, "направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ".

Напомним, 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал развертывание совместной с Россией группировки войск. По словам белорусского президента, подобные действия связаны с попыткой "предотвратить нападение Украины".

Институт изучения войны ISW предположили, что Кремль может использовать территорию Беларуси для сковывания подразделений ВСУ в районе Киева.