У Лукашенка очікують узимку переломного моменту у повномасштабній війні проти України

Бойові дії щодо українців вступлять у ключову фазу, якщо РФ проведе мобілізацію та забезпечить своє окупаційне угруповання озброєнням.

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Влада Білорусі очікує, що переломний момент у повномасштабній війні між Україною та Росією настане у період з листопада по лютий. Таку заяву зробив голова білоруського КДБ Іван Тертель, виступаючи на пресконференції, присвяченій питанням військово-політичної обстановки в країні.

За його словами, переломний момент у війні настане за умови, якщо Росія якісно проведе мобілізацію та забезпечить своє окупаційне угруповання військ необхідним озброєнням.

Тертель вважає, що за такого сценарію бойові дії на території України вступлять у ключову фазу.

"За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент", — заявив глава КДБ Білорусі, виступаючи на пресконференції.

Топсоратник Олександра Лукашенка Олександр Вольфович, який обіймає посаду держсекретаря Ради безпеки, звинуватив Україну в підготовці до завдання ударів по території Республіки. За його словами, країни Заходу "насаджують наративи" про те, що білоруські війська будуть брати участь у війні проти українців.

"Піддавшись цим вкиданням, військово-політичне керівництво НАТО та низки європейських країн вже відкрито розглядає можливі варіанти агресії проти нашої країни. У вищих ешелонах влада України також обговорюється можливість завдання удару по Білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там знаходяться: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування", — продовжив Вольфович, повторюючи пропагандистські тези про те, що Україна нібито готує напад на Білорусь.

Міністр оборони РБ Віктор Хренін, коментуючи розгортання спільного з РФ угруповання військ, стверджує, що завдання цього формування "суто оборонні". За його словами, всі заходи, які проводяться зараз Білоруссю на південному напрямку, "спрямовані на адекватне реагування на дії поблизу наших кордонів".

Нагадаємо, 10 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував розгортання спільного з Росією угруповання військ. За словами білоруського президента, подібні дії пов'язані зі спробою "запобігти нападу України".

Інститут вивчення війни ISW припустили, що Кремль може використати територію Білорусі для сковування підрозділів ЗСУ у районі Києва.