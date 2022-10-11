На фоне угроз Путина: НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию

Альянс внимательно следит за российскими ядерными силами и пока не видит признаков намерения России применить ядерное оружие.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей недели пройдут ежегодные учения по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Он отметил, что запланированные мероприятия предназначены для того, чтобы средства сдерживания были безопасными, надежными и эффективными.

"Это обычные тренировки, которые проводятся каждый год, чтобы наши средства сдерживания были безопасными, надежными и эффективными. Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя вести", — сказал он.

По информации журналистов издания Financial Times, учения под названием "Стойкий полдень" будут длиться неделю. В них примут участие 14 членов Альянса и будут задействованы самолеты, способные нести ядерное оружие, а также разведывательные самолеты и самолеты-заправщики. Учения призваны обеспечить подготовку соответствующего персонала и оборудования.

Вероятность применения ядерного оружия Россией

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за российскими ядерными силами и пока не видит признаков намерения России применить ядерное оружие.

Напомним, 7 октября президент США Джо Байден заявил, что угроза ядерного армагеддона является наивысшей со времен Кубинского кризиса 1962 года. По словам американского президента, Путин не шутил, когда говорил, что готов нанести ядерный удар.

6 октября СМИ сообщали, что Запад подготовил пять сценариев ответа на возможное применение Россией ядерного оружия по территории Украины. Это может быть ответный ядерный удар по РФ, уничтожение российской армии или уничтожение Черноморского флота РФ.