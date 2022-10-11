На тлі загроз Путіна: НАТО проведе навчання щодо ядерного стримування

Альянс уважно стежить за російськими ядерними силами і поки що не бачить ознак наміру Росії застосувати ядерну зброю.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступного тижня пройдуть щорічні навчання з ядерного стримування. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Він зазначив, що заплановані заходи призначені для того, щоб засоби стримування були безпечними, надійними та ефективними.

"Це звичайні тренування, які проводяться щороку, щоб наші засоби стримування були безпечними, надійними та ефективними. Завуальовані ядерні загрози президента Путіна небезпечні та безвідповідальні. Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти і не можна вести", — сказав він.

За інформацією журналістів видання Financial Times, навчання під назвою "Стійкий полудень" триватимуть тиждень. У них візьмуть участь 14 членів Альянсу та будуть задіяні літаки, здатні нести ядерну зброю, а також розвідувальні літаки та літаки-заправники. Навчання призначені забезпечити підготовку відповідного персоналу та обладнання.

Ймовірність застосування ядерної зброї Росією

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО уважно стежить за російськими ядерними силами і поки не бачить ознак наміру Росії застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, 7 жовтня президент США Джо Байден заявив, що загроза ядерного армагеддону є найвищою з часів Кубинської кризи 1962 року. За словами американського президента, Путін не жартував, коли казав, що готовий завдати ядерного удару.

6 жовтня ЗМІ повідомляли, що Захід підготував п'ять сценаріїв відповіді на можливе застосування Росією ядерної зброї на території України. Це може бути ядерний удар у відповідь по РФ, знищення російської армії або знищення Чорноморського флоту РФ.