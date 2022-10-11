Из Крыма готовятся эвакуировать российских силовиков с семьями, – Генштаб
Военных, которые занимают руководящие должности, эвакуируют вместе с семьями, а на и место поселят педагогов-коллаборантов из Херсонской области.
Оккупационные власти Крыма готовят план по эвакуации с полуострова военных, полиции и членов их семей. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
В первую очередь будут вывозить родных руководства силовых структур, которые проходят службу на территории полуострова.
Кроме того, российские оккупанты рекомендуют переезжать во временно оккупированный Крым коллаборантам с Херсонской области. Преподаватели местных институтов техникумов и школ уже получили подобное предложение от представителей оккупационной администрации.
Эвакуационные мероприятия оккупационная администрация планирует на тот случай, если ситуация на Крымском полуострове будет "ухудшаться".
Какая сейчас ситуация в Крыму
Утром 8 октября в сети появились первая информация и фотографии Крымского моста, на котором произошел взрыв.
Оккупанты заявили, что мост повредился из-за грузовика, который загорелся и спровоцировал пожар. Из-за взрыва в воде оказались два пролета мостового полотна.
Напомним, в РФ установили личности всех погибших на Крымском мосту. Ими оказались судья московского арбитражного суда 42-летний Сергей Маслов и 26-летний уроженец Евпатории Глеб Оргеткин, который жил в Москве и работал фитнес-тренером.
Фокус также писал о том, что у президента РФ Владимира Путина изучают, готовы ли россияне к "потере" Крыма. Российским госорганизациям поручено срочно провести исследование общественного мнения о возвращении Крыма под контроль Украины.