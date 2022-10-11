З Криму готуються евакуювати російських силовиків із сім'ями, — Генштаб

Військових, які обіймають керівні посади, евакуюють разом із сім'ями, а на їхнє місце поселять педагогів-колаборантів із Херсонської області.

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Окупаційна влада Криму готує план із евакуації з півострова військових, поліції та членів їхніх сімей. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Насамперед вивозитимуть рідних керівництва силових структур, які проходять службу на території півострова.

Крім того, російські окупанти рекомендують переїжджати в тимчасово окупований Крим колаборантам із Херсонської області. Викладачі місцевих інститутів, технікумів і шкіл уже отримали таку пропозицію від представників окупаційної адміністрації.

Евакуаційні заходи окупаційна адміністрація планує на той випадок, якщо ситуація на Кримському півострові "погіршуватиметься".

Яка зараз ситуація в Криму

Уранці 8 жовтня в мережі з'явилися перша інформація та фотографії Кримського мосту, на якому стався вибух.

Окупанти заявили, що міст пошкодився через вантажівку, яка спалахнула та спровокувала пожежу. Через вибух у воді виявилися два прольоти мостового полотна.

Нагадаємо, в РФ встановили особи всіх загиблих на Кримському мості. Ними виявилися суддя московського арбітражного суду 42-річний Сергій Маслов і 26-річний уродженець Євпаторії Гліб Оргеткін, який жив у Москві та працював фітнес-тренером.

Фокус також писав про те, що в президента РФ Володимира Путіна вивчають, чи готові росіяни до "втрати" Криму. Російським держорганізаціям доручено терміново провести дослідження громадської думки щодо повернення Криму під контроль України.