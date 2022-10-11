"Холодом и голодом": Подоляк озвучил новые планы РФ по убийству украинцев (видео)

Советник ОП в ходе общения с журналистами рассказал, что россияне злорадствуют уничтожению украинских ТЭЦ, ведь это позволит оккупантам "заморозить людей".

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Россия перешла к новой тактике уничтожения украинцев: теперь государство-террорист хочет убивать мирных граждан с помощью холода и голода. Об этом заявил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Российская Федерация хочет просто умерщвлять холодом и голодом наше население.

"Это люди, которые остались в 30-х годах по своей ментальности. И они злорадствуют, когда предчувствуют, что, например, уничтожение ТЭЦ – Киевской там или Винницкой – оно позволит заморозить людей", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что российские военные теперь хотят не запугать украинцев, а именно убивать. Россия хочет привести наших людей не просто к ощущению войны через убийство, через то, что сирена постоянно работает.

"Они хотят именно чтобы не было у нас зимой ни отопления, ни электричества, ни пищевой воды. Они хотят, чтобы мы умирали, как будто это действительно 40-е годы", – добавил советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что РФ хочет лишить украинцев самого минимального комфорта и обречь на смерть в самых страшных муках.

Напомним, ранее Михаил Подоляк озвучил наихудший сценарий для Украины. По словам советника главы ОП, Россия будет стремиться мирными переговорами выиграть время для того, чтоб усовершенствовать свою армию и нанести по Украине решающий удар.

Фокус также писал о том, что во вторник, 10 октября, российские войска запустили 75 ракет по Украине. Как отметил главнокомандующий ВСУ, украинские средства противовоздушной обороны сбили 41 ракету.