"Холодом и голодом": Подоляк озвучил новые планы РФ по убийству украинцев (видео)
Советник ОП в ходе общения с журналистами рассказал, что россияне злорадствуют уничтожению украинских ТЭЦ, ведь это позволит оккупантам "заморозить людей".
Россия перешла к новой тактике уничтожения украинцев: теперь государство-террорист хочет убивать мирных граждан с помощью холода и голода. Об этом заявил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, Российская Федерация хочет просто умерщвлять холодом и голодом наше население.
"Это люди, которые остались в 30-х годах по своей ментальности. И они злорадствуют, когда предчувствуют, что, например, уничтожение ТЭЦ – Киевской там или Винницкой – оно позволит заморозить людей", – сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что российские военные теперь хотят не запугать украинцев, а именно убивать. Россия хочет привести наших людей не просто к ощущению войны через убийство, через то, что сирена постоянно работает.
"Они хотят именно чтобы не было у нас зимой ни отопления, ни электричества, ни пищевой воды. Они хотят, чтобы мы умирали, как будто это действительно 40-е годы", – добавил советник главы Офиса президента.
Подоляк подчеркнул, что РФ хочет лишить украинцев самого минимального комфорта и обречь на смерть в самых страшных муках.
Напомним, ранее Михаил Подоляк озвучил наихудший сценарий для Украины. По словам советника главы ОП, Россия будет стремиться мирными переговорами выиграть время для того, чтоб усовершенствовать свою армию и нанести по Украине решающий удар.
Фокус также писал о том, что во вторник, 10 октября, российские войска запустили 75 ракет по Украине. Как отметил главнокомандующий ВСУ, украинские средства противовоздушной обороны сбили 41 ракету.