"Холодом і голодом": Подоляк озвучив нові плани РФ щодо вбивства українців (відео)

Радник ОП під час спілкування з журналістами розповів, що росіяни зловтішаються знищенням українських ТЕЦ, адже це дозволить окупантам "заморозити людей".

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Росія перейшла до нової тактики знищення українців: тепер держава-терорист хоче вбивати мирних громадян за допомогою холоду та голоду. Про це заявив в етері національного телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Російська Федерація хоче просто вбивати холодом і голодом наше населення.

"Це люди, які залишилися у 30-х роках за своєю ментальністю. І вони зловтішаються, коли відчувають, що, наприклад, знищення ТЕЦ – Київської там чи Вінницької – дозволить заморозити людей", – сказав Подоляк.

Він наголосив, що російські військові тепер хочуть не залякати українців, а саме вбивати. Росія хоче привести наших людей не просто до відчуття війни через вбивство, через те, що сирена постійно працює.

"Вони хочуть саме щоб не було в нас взимку ні опалення, ні електрики, ні харчової води. Вони хочуть, щоб ми помирали, начебто це справді 40-ві роки", – додав радник глави Офісу президента.

Подоляк підкреслив, що РФ хоче позбавити українців найменшого комфорту і приректи на смерть у найстрашніших муках.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк озвучив найгірший сценарій для України. За словами радника глави ОП, Росія прагнутиме мирними переговорами виграти час для того, щоб удосконалити свою армію та завдати по Україні вирішального удару.

Фокус також писав про те, що у вівторок, 10 жовтня, російські війська запустили 75 ракет по Україні. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, українські засоби протиповітряної оборони збили 41 ракету.