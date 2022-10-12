ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли рынок в Авдеевке: много погибших и раненых (фото)

Российские оккупанты вели прицельный огонь в момент, когда местные жители пришли на рынок за продуктами.

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В среду, 12 октября, ВС РФ из тяжелого вооружения обстреляли рынок в прифронтовой Авдеевке, в результате чего погибли мирные жители. Об этом информирует глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, российские оккупанты дважды утром обстреливали прифронтовую Авдеевку, используя танки и реактивные системы залпового огня "Град".

Позже Павел Кириленко уточнил, что ВС РФ вели прицельный огонь по центральному рынку в города в момент, когда там находились мирные жители. Жертвами обстрела Авдеевки, по меньшей мере, стали 7 человек. Еще 8 граждан получили различные ранения и были госпитализированы в медучреждения.

"У таких обстрелов нет никакой военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими", — продолжил Кириленко, комментируя утренние обстрелы Авдеевки.

Глава Донецкой ОВА в очередной раз призвал мирных жителей как можно быстрее эвакуироваться из прифронтовой области в более безопасные регионы Украины.

Информацию об обстреле центрального рынка также подтвердила Авдеевская военно-гражданская администрация. Массированная атака по прифронтовому городу началась около 7:40 утра.

"Оккупанты сначала из танков, а затем из "Градов" попали по продовольственному рынок, где в это время находились мирные жители, пришедшие за продуктами. В результате коварного обстрела россиян семь человек погибли, девять — ранены. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь", — добавили в пресс-центре Авдеевской ВГА.

[ + – ] 7 человек погибли в результате обстрела рынка в Авдеевке

Ранее мы рассказывали, что врач-гематолог "Охматдета" стала жертвой ракетного удара ВС РФ по Киеву. Оксана Леонтьева погибла в одном из районов столицы, когда на своем автомобиле ехала на работу.

Также сообщалось, что 11 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Запорожью, выпустив по жилым кварталам областного центра несколько ракет.