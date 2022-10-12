ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли ринок в Авдіївці: багато загиблих і поранених (фото)

Російські окупанти вели прицільний вогонь у момент, коли місцеві жителі прийшли на ринок за продуктами.

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У середу, 12 жовтня, ЗС РФ із важкого озброєння обстріляли ринок у прифронтовій Авдіївці, внаслідок чого загинули мирні жителі. Про це повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські окупанти двічі вранці обстрілювали прифронтову Авдіївку, використовуючи танки та реактивні системи залпового вогню "Град".

Пізніше Павло Кириленко уточнив, що ЗС РФ вели прицільний вогонь по центральному ринку міста в момент, коли там знаходилися мирні жителі. Жертвами обстрілу Авдіївки щонайменше стали 7 людей. Ще 8 громадян отримали різні поранення і були госпіталізовані до медзакладів.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — лише нестримне прагнення вбити якнайбільше наших людей і залякати інших. У цьому суть росіян. Не здатні протистояти українській армії, вони "воюють" з беззбройними цивільними", — продовжив Кириленко, коментуючи ранкові обстріли Авдіївки.

Глава Донецької ОВА вкотре закликав мирних жителів якнайшвидше евакуюватися з прифронтової області до безпечніших регіонів України.

Інформацію про обстріл центрального ринку також підтвердила Авдіївська військово-цивільна адміністрація. Масована атака по прифронтовому місту розпочалася приблизно о 07:40 ранку.

"Окупанти спочатку з танків, а потім із "Градів" влучили по продовольчому ринку, де в цей час перебували мирні жителі, які прийшли за продуктами. Внаслідок підступного обстрілу росіян семеро людей загинули, дев'ять — поранено. Потерпілим уже надається медична допомога", — додали у пресцентрі Авдіївської ВЦА.

[ + – ] 7 людей загинули внаслідок обстрілу ринку в Авдіївці

Раніше ми розповідали, що лікарка-гематолог "Охматдиту" стала жертвою ракетного удару ЗС РФ по Києву. Оксана Леонтьєва загинула в одному з районів столиці, коли на своєму автомобілі їхала на роботу.

Також повідомлялося, що 11 жовтня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Запоріжжю, випустивши по житлових кварталах обласного центру кілька ракет.