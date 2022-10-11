Армія Росії атакувала ракетами Запоріжжя: очевидці нарахували близько 15 вибухів (відео)

Російські військові обстрілюють місто ракетами третій день поспіль. Снаряди могли запускати з району Токмака, влада говорить про потрапляння в інфраструктурні об'єкти.

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Російська армія 11 жовтня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Про це написав у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

Глава ОВА уточнив, що ворожі війська атакували об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується.

Місцеві Telegram-канали публікують відео наслідки обстрілу міста. На кадрах видно стовпи чорного диму, очевидці говорять про сильну пожежу на місці прильоту снаряда.

"Пряме потрапляння в один із громадських комерційних об'єктів", — повідомив один із пабліків.

Жителі міста нарахували близько 15 вибухів. Видання "РИА" Мелітополь пише про можливий запуск ракет із району Токмака.

Нагадаємо, що вночі 10 жовтня війська РФ завдали потужного удару по Запоріжжю, в центрі міста було зруйновано житловий будинок. Внаслідок нападу постраждали кілька людей.

Обстріл Запоріжжя окупанти вели і в ніч проти 9 жовтня — ворожа авіація випустила по місту 12 ракет по житлових будинках. Влада нарахувала 12 осіб загиблих та 49 постраждалих.

Українські ППО 7 жовтня знешкодили ракети загарбників над однією з громад Запорізького району, цього дня ворог також атакував місто.