Армия России атаковала ракетами Запорожье: очевидцы насчитали около 15 взрывов (видео)

Российские военные обстреливают город ракетами третий день подряд. Снаряды могли запускать из района Токмака, власти говорят о попадании в инфраструктурные объекты.

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Российская армия 11 октября нанесла ракетный удар по Запорожью. Об этом написал в Telegram глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

Глава ОВА уточнил, что вражеские войска атаковали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

Местные Telegram-каналы публикуют видео последствий обстрела города. На кадрах видны столбы черного дыма, очевидцы говорят о сильном пожаре на месте прилета снаряда.

"Прямое попадание в один из общественных коммерческих объектов", — сообщил один из пабликов.

Жители города насчитали порядка 15 взрывов. Издание "РИА" Мелитополь пишет о возможном запуске ракет из района Токмака.

Напомним, что ночью 10 октября войска РФ нанесли мощный удар по Запорожью, в центре города был разрушен жилой дом. В результате нападения пострадали несколько человек.

Обстрел Запорожья оккупанты вели и в ночь на 9 октября — вражеская авиация выпустила по городу 12 ракет по жилым домам. Власти насчитали 12 человек погибших и 49 пострадавших.

Украинские ПВО 7 октября обезвредили ракеты захватчиков над одной из общин Запорожского района, в єтот день враг также атаковал город.