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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ обустроили 4 переправы в районе Новой Каховки (фото)

Новые понтонные переправы ВС РФ, Новая Каховка, российская переправа, понтонная переправа ВС РФ
Фото: Twitter | Переправы российских военных в Новой Каховке

Вероятно, сооруженные российскими военными мосты являются основными в Херсонской области.

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Российская армия обустроила несколько переправ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Спутниковые снимки от 7 октября зафиксировали как минимум 4 таких сооружения. Об этом сообщил OSINT-аналитик Тим Эрхарт в Twitter.

Новые понтонные переправы ВС РФ, Новая Каховка, российская переправа, понтонная переправа ВС РФ Fullscreen
Понтонные переправы на карте

По словам Эрхарта, переправы проходят через шлюзы Каховской ГЭС. Вероятно, сооруженные российскими военными мосты являются основными в Херсонской области.

"На снимках Airbus Pleiades Neo от 7 октября видны временные мосты через шлюзы на дамбе в Новой Каховке, установленные российскими силами в Херсонской области. Существует по крайней мере 4 пункта пересечения. Груда обломков, похоже, пока является основным пунктом перехода", — написал он.

Российские понтонные переправы: аэросъемка

Напомним, 11 октября журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что ВС РФ возвели новые понтонные мосты в селе Дарьевка Херсонской области. Одна из переправ через реку Ингулец заменила аналогичную, которую украинские военные разрушили еще 5 сентября.

Ранее, 6 октября в Институте изучения войны сообщали, что украинские военные смогут взять в окружение оккупированный Херсон, если установят контроль над рекой Ингулец.