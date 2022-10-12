ВС РФ обустроили 4 переправы в районе Новой Каховки (фото)

Вероятно, сооруженные российскими военными мосты являются основными в Херсонской области.

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Российская армия обустроила несколько переправ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Спутниковые снимки от 7 октября зафиксировали как минимум 4 таких сооружения. Об этом сообщил OSINT-аналитик Тим Эрхарт в Twitter.

[ + – ] Понтонные переправы на карте

По словам Эрхарта, переправы проходят через шлюзы Каховской ГЭС. Вероятно, сооруженные российскими военными мосты являются основными в Херсонской области.

"На снимках Airbus Pleiades Neo от 7 октября видны временные мосты через шлюзы на дамбе в Новой Каховке, установленные российскими силами в Херсонской области. Существует по крайней мере 4 пункта пересечения. Груда обломков, похоже, пока является основным пунктом перехода", — написал он.

[ + – ] Российские понтонные переправы: аэросъемка

Напомним, 11 октября журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что ВС РФ возвели новые понтонные мосты в селе Дарьевка Херсонской области. Одна из переправ через реку Ингулец заменила аналогичную, которую украинские военные разрушили еще 5 сентября.

Ранее, 6 октября в Институте изучения войны сообщали, что украинские военные смогут взять в окружение оккупированный Херсон, если установят контроль над рекой Ингулец.