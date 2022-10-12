ЗС РФ обладнали 4 переправи в районі Нової Каховки (фото)

Ймовірно, зведені російськими військовими мости є основними у Херсонській області.

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Російська армія обладнала кілька переправ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Супутникові знімки від 7 жовтня зафіксували щонайменше 4 такі споруди. Про це повідомив OSINT-аналітик Тім Ергарт у Twitter.

[ + – ] Понтонні переправи на карті

За словами Ергарта, переправи проходять через шлюзи Каховської ГЕС. Ймовірно, споруджені російськими військовими мости є основними у Херсонській області.

"На знімках Airbus Pleiades Neo від 7 жовтня видно тимчасові мости через шлюзи на греблі в Новій Каховці, встановлені російськими силами в Херсонській області. Існує принаймні 4 пункти перетину. Груда уламків, схоже, поки що є основним пунктом переходу", — написав він. .

[ + – ] Російські понтонні переправи: аерозйомка

Нагадаємо, 11 жовтня журналісти "Схем" опублікували знімки супутника, які свідчать, що ЗС РФ звели нові понтонні мости у селі Дар'ївка Херсонської області. Одна із переправ через річку Інгулець замінила аналогічну, яку українські військові зруйнували ще 5 вересня.

Раніше, 6 жовтня, в Інституті вивчення війни повідомляли, що українські військові зможуть взяти в оточення окупований Херсон, якщо встановлять контроль над річкою Інгулець.