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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ обладнали 4 переправи в районі Нової Каховки (фото)

Нові понтонні переправи ЗС РФ, Нова Каховка, російська переправа, понтонна переправа ЗС РФ
Фото: Twitter | Переправи російських військових у Новій Каховці

Ймовірно, зведені російськими військовими мости є основними у Херсонській області.

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Російська армія обладнала кілька переправ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Супутникові знімки від 7 жовтня зафіксували щонайменше 4 такі споруди. Про це повідомив OSINT-аналітик Тім Ергарт у Twitter.

Нові понтонні переправи ЗС РФ, Нова Каховка, російська переправа, понтонна переправа ЗС РФ Fullscreen
Понтонні переправи на карті

За словами Ергарта, переправи проходять через шлюзи Каховської ГЕС. Ймовірно, споруджені російськими військовими мости є основними у Херсонській області.

"На знімках Airbus Pleiades Neo від 7 жовтня видно тимчасові мости через шлюзи на греблі в Новій Каховці, встановлені російськими силами в Херсонській області. Існує принаймні 4 пункти перетину. Груда уламків, схоже, поки що є основним пунктом переходу", — написав він. .

Російські понтонні переправи: аерозйомка

Нагадаємо, 11 жовтня журналісти "Схем" опублікували знімки супутника, які свідчать, що ЗС РФ звели нові понтонні мости у селі Дар'ївка Херсонської області. Одна із переправ через річку Інгулець замінила аналогічну, яку українські військові зруйнували ще 5 вересня.

Раніше, 6 жовтня, в Інституті вивчення війни повідомляли, що українські військові зможуть взяти в оточення окупований Херсон, якщо встановлять контроль над річкою Інгулець.