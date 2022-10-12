За две недели обстрелов россияне убили в Запорожье более 70 человек, — ОВА

ВС РФ наносят точные удары ракетами по жилой застройке, чтобы спровоцировать как можно больше жертв среди населения.

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Более 70 жителей Запорожья погибли в результате обстрелов ВС РФ в течение двух недель. Эту информацию озвучил глава областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

По его словам, начиная с 30 сентября в результате ракетных ударов ВС РФ погибли свыше 70 жителей Запорожья.

Более того, как отмечает Александр Старух, из-за прилетов российских ракет разрушены или повреждены многоэтажные жилые дома, частные домовладения и объекты инфраструктуры.

"Террористы целенаправленно наносят удары ракетами точной наводки, что повлекло за собой большое количество гражданских жертв. Сегодня за ночь не было погибших в результате ракетных обстрелов. Оглядываясь на прошедшие дни — это отличный день. Спасатели быстро разбирают завалы, что позволяет сохранять жизнь людей", — продолжил руководитель ОВА, комментируя ракетные удары по областному центру.

11 октября, как отмечает Александр Старух, из-за обстрелов ВС РФ погибли мирные жители Запорожской области — 7 человек в Орехове и двое — в Степногорске. Среди жертв российских атак есть сотрудники электросетей, которые занимались возобновлением инфраструктуры.

Подытоживая, Александр Старух заверил, что Запорожская область будет и дальше держать оборону, несмотря на целенаправленные ракетные удары ВС РФ по гражданским объектам.

Отметим, что утром 12 октября российские войска из танков и реактивной артиллерии обстреляли центральный рынок Авдеевки, в результате чего погибли, по меньшей мере, 7 мирных жителей.

Также сообщалось, что 12 октября ВС РФ осуществили ракетные и артиллерийские удары по объектам энергетической инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях. Из-за атаки оккупантов в северном регионе Украины будут веерные отключения электроэнергии.