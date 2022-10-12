За два тижні обстрілу росіяни вбили у Запоріжжі понад 70 людей, — ОВА

ЗС РФ завдають точкових ударів ракетами по житловій забудові, щоб спровокувати якнайбільше жертв серед населення.

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Понад 70 мешканців Запоріжжя загинули внаслідок обстрілу ЗС РФ протягом двох тижнів. Цю інформацію озвучив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, починаючи з 30 вересня внаслідок ракетних ударів ЗС РФ загинули понад 70 мешканців Запоріжжя.

Ба більше, як зазначає Олександр Старух, через прильоти російських ракет зруйновано або пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватні домівки та об'єкти інфраструктури.

"Терористи цілеспрямовано завдають ударів ракетами точного наведення, що спричинило велику кількість цивільних жертв. Сьогодні за ніч не було загиблих внаслідок ракетних обстрілів. Оглядаючись на минулі дні — це чудовий день. Рятувальники швидко розбирають завали, що дозволяє зберігати життя людей", — Продовжив керівник ОВА, коментуючи ракетні удари по обласному центру.

11 жовтня, як зазначає Олександр Старух, через обстріл ЗС РФ загинули мирні жителі Запорізької області — 7 осіб в Оріхові та двоє — у Степногірську. Серед жертв російських атак є співробітники електромереж, які займалися відновленням інфраструктури.

Підсумовуючи, Олександр Старух запевнив, що Запорізька область і надалі триматиме оборону, попри цілеспрямовані ракетні удари ЗС РФ по цивільних об'єктах.

Зазначимо, що вранці 12 жовтня російські війська з танків та реактивної артилерії обстріляли центральний ринок Авдіївки, внаслідок чого загинули щонайменше 7 мирних жителів.

Також повідомлялося, що 12 жовтня ЗС РФ здійснили ракетні та артилерійські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури у Сумській та Дніпропетровській областях. Через атаку окупантів у північному регіоні України будуть віялові відключення електроенергії.