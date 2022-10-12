6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела россиянами Никополя (фото)

Серьезные ранения также получила мама девочки, которую в тяжелом состоянии госпитализиировали в клинику.

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6-летняя девочка в результате артиллерийского обстрела Никополя получила травматическую ампутацию обеих ног. Эту информацию подтвердил врач-анестезиолог Сергей.

По его словам, ребенок получил серьезные травмы в результате артиллерийского обстрела Никополя, который ВС РФ осуществили в ночь на 12 октября.

Сейчас 6-летняя девочка находится в стабильном состоянии, но в будущем ей потребуется операция и протезирование из-за ампутации обеих ног.

"Ребенку планируется дальнейшее и хирургическое лечение и реабилитация. И, возможно, потребуется протезирование", — добавил врач-анастезиолог, комментируя состояние 6-летней пострадавшей девочки.

Руководитель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко, в свою очередь, сообщил подробности артиллерийского обстрела Никополя в ночь на 12 октября. По его словам, российские оккупанты в направлении жилых кварталов выпустили свыше 100 снарядов из РСЗО и артиллерийских орудий.

"Один из снарядов прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые… В городе изуродованы более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопровода и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации", — добавил Резниченко, комментируя массированный артиллерийский удар ВС РФ по Никополю.

[ + – ] 6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела Никополя [ + – ] 6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела Никополя [ + – ] 6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела Никополя

Стоит отметить, что в Запорожье за две недели ракетных обстрелов погибли более 70 мирных жителей. ВС РФ, по данным военной администрации, целенаправленно стреляют по жилой застройке, чтобы спровоцировать как можно больше жертв среди гражданского населения.

Также сообщалось, что 12 октября ВС РФ обстреляли центральный рынок Авдеевки, в результате чего погибли 7 человек. Российские войска, по данным областной военной администрации, атаковали прифронтовой город из танков и реактивной артиллерии.