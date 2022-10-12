6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл росіянами Нікополя (фото)

Серйозні поранення також отримала мама дівчинки, яку в тяжкому стані госпіталізували до клініки.

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6-річна дівчинка внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя отримала травматичну ампутацію обох ніг. Цю інформацію підтвердив лікар-анестезіолог Сергій.

За його словами, дитина отримала серйозні травми внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя, який ЗС РФ здійснили в ніч проти 12 жовтня.

Зараз 6-річна дівчинка перебуває в стабільному стані, але в майбутньому їй буде потрібна операція та протезування через ампутацію обох ніг.

"Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація. І, можливо, знадобиться протезування", — додав лікар-анастезіолог, коментуючи стан 6-річної постраждалої дівчинки.

Керівник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко, зі свого боку, повідомив про подробиці артилерійського обстрілу Нікополя в ніч на 12 жовтня. За його словами, російські окупанти в напрямку житлових кварталів випустили понад 100 снарядів із РСЗВ і артилерійських гармат.

"Один із снарядів прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі… У місті понівечено понад три десятки багатоповерхівок і приватних будинків, газопровід і лінії електропередач. Пошкоджено два підприємства, два садки, школу, магазини й офіс благодійної організації", — додав Резніченко, коментуючи масований артилерійський удар ЗС РФ по Нікополю.

[ + – ] 6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл Нікополя [ + – ] 6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл Нікополя [ + – ] 6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл Нікополя

Варто зазначити, що в Запоріжжі за два тижні ракетного обстрілу загинули понад 70 мирних жителів. ЗС РФ, за даними військової адміністрації, цілеспрямовано стріляють по житловій забудові, щоб спровокувати якнайбільше жертв серед цивільного населення.

Також повідомлялося, що 12 жовтня ЗС РФ обстріляли центральний ринок Авдіївки, внаслідок чого загинули 7 людей. Російські війська, за даними обласної військової адміністрації, атакували прифронтове місто з танків і реактивної артилерії.