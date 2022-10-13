"Потерпят поражение": журналисты рассказали, к каким действиям Путина уже готовится Запад

Эксперты назвали наиболее вероятные сценарии, по которым будет действовать Владимир Путин, воюя с Украиной и Западом.

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Западные лидеры пытаются спланировать, что все более непредсказуемый президент РФ Владимир Путин может сделать дальше. Об этом пишет Politico.

Западные политики опасаются новых террористических кампаний по уничтожению украинских энергетических объектов накануне зимы, дальнейшего разрушения инфраструктуры Европы, а также новых угроз ядерным оружием.

Аналитики и официальные лица говорят, что цель Путина состоит в том, чтобы истощить терпение и ресурсы Запада. Однако, как сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что российские силы потерпят поражение на поле боя в Украине.

Сейчас, как пишут журналисты, на Западе обсуждают, какое новое оружие может понадобиться Украине для ведения боевых действий. По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, НАТО готово к любому сценарию.

Некоторые эксперты предполагают, что Путин может решиться на более масштабные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Генрих Браусс, бывший помощник генсека НАТО, сказал, что он обеспокоен тем, что недавно назначенный Россией командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин считается "абсолютно жестоким и не заботится о гражданских лицах".

Кроме того, как сообщается, Россия вряд ли бросит прямой вызов НАТО. Однако в Кремле могут попробовать вывести из строя энергетические системы Европы. Этот вывод делается из взрыва на "Северном потоке", в котором уже подозревают РФ. Аналитики отмечают, что у Путина есть еще большое количество возможностей для саботажа.

Эксперты говорят, что он также, вероятно, пытается выиграть время, надеясь, что холодная погода изменит динамику конфликта и Запад в конечном итоге устанет вооружать и финансировать Украину.

По мнению экспертов, попытка Путина привлечь к борьбе несколько сотен тысяч новых россиян является частью этой уловки.

Кроме того, существует перспектива ядерной войны. Специалисты предупреждают, что ядерное оружие остается наименее вероятным вариантом для Москвы, будь то тактическая ядерная бомба с более ограниченной мощностью, ядерная бомба, взорванная над водой в качестве демонстрации силы, или полномасштабная ядерная атака.

Вместо этого ядерная риторика, по мнению официальных лиц и экспертов, предлагает тактику запугивания как людей в Украине, так и в странах НАТО, поддерживающих Киев.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить интегрированную противоракетную защиту. Американский военный заявил, что страны-союзники должны дать Украины различные системы ПВО, чтобы создать одну сеть для надежной защиты приоритетных объектов.

Еще напомним, что ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Во время допроса женщина рассказала, что находится на территории Украины с августа. По ее словам, служит медиком.