"Зазнають поразки": журналісти розповіли, до яких дій Путіна вже готується Захід

Експерти назвали найімовірніші сценарії, за якими діятиме Володимир Путін, воюючи з Україною та Заходом.

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Західні лідери намагаються спланувати, що все більш непередбачуваний президент РФ Володимир Путін може зробити далі. Про це пише Politico.

Західні політики побоюються нових терористичних кампаній зі знищення українських енергетичних об'єктів напередодні зими, подальшої руйнації інфраструктури Європи, а також нових загроз ядерною зброєю.

Аналітики та офіційні особи кажуть, що мета Путіна полягає в тому, щоб виснажити терпіння та ресурси Заходу. Однак, як сказав колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, заявив, що російські сили зазнають поразки на полі бою в Україні.

Наразі, як пишуть журналісти, на Заході обговорюють, яка нова зброя може знадобитися Україні для ведення бойових дій. За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, НАТО готове до будь-якого сценарію.

Деякі експерти припускають, що Путін може зважитися на масштабніші атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Генріх Браус, колишній помічник генсека НАТО, сказав, що він стурбований тим, що нещодавно призначений Росією командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін вважається "абсолютно жорстоким і не дбає про цивільних осіб".

Крім того, як повідомляється, Росія навряд чи залишить прямий виклик НАТО. Однак у Кремлі можуть спробувати вивести з ладу енергетичні системи Європи. Цей висновок робиться із вибуху на "Північному потоці", в якому вже підозрюють РФ. Аналітики зазначають, що Путін має ще велику кількість можливостей для саботажу.

Експерти кажуть, що він також, ймовірно, намагається виграти час, сподіваючись, що холодна погода змінить динаміку конфлікту, і Захід зрештою втомиться озброювати та фінансувати Україну.

На думку експертів, спроба Путіна залучити до боротьби кілька сотень тисяч нових росіян є частиною цього прийому.

Крім того, є перспектива ядерної війни. Фахівці попереджають, що ядерна зброя залишається найменш ймовірним варіантом для Москви, чи то тактична ядерна бомба з більш обмеженою потужністю, ядерна бомба, підірвана над водою як демонстрація сили, чи повномасштабна ядерна атака.

Натомість ядерна риторика, на думку офіційних осіб та експертів, пропонує тактику залякування як людей в Україні, так і в країнах НАТО, які підтримують Київ.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може отримати інтегрований протиракетний захист. Американський військовий заявив, що країни-союзники мають надати Україні різні системи ППО, щоб створити одну мережу для надійного захисту пріоритетних об'єктів.

Ще нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця. Під час допиту жінка розповіла, що знаходиться на території України із серпня. За її словами, слугує медиком.