"Буревій" в действии: ВСУ показали работу украинской РСЗО по ВС РФ (фото)

Бойцы ВСУ отмечают преимущества и эффективность "Буревія" над советским "Ураганом". Машина работает по координатам, которые передаются с беспилотника.

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Украинские военные продолжают эксплуатировать РСЗО "Буревій", которые эффективно уничтожают российские войска. Об этом сообщает "АрміяInform".

Реактивная система залпового огня "Буревій" — это украинская модернизация советских "Ураганов" на новом шасси и рядом обновлений. Командир батареи реактивно-артиллерийского полка говорит, что на "Буревіях" установлены комплексы "Кріп-А". Он позволяет обмениваться информацией между машинами в батарее не используя рации. Также выезжать на направление они могут, не выходя из машины как это было на старых "Ураганах".

Работают РСЗО в связке с беспилотниками. Сначала беспилотник передает разведданные экипажу "Буревіїв", а после этого экипаж выезжает на боевую позицию. Военные разворачивают и готовят пакеты ракет, а затем возвращаются в бронированные кабины, откуда запускают ракеты.

"Буревій" получил цифровую аппаратуру управления огнем и бронированную кабину.

Бойцы говорят, что они уничтожают цель и вражескую технику с первого же залпа.

Напомним, украинские военные назвали преимущества РСЗО "Буревій" над советским "Ураганом". Машины более защищенные и приводятся в боевое положение гораздо быстрее.

Первые кадры боевого применения украинского "Буревія" появились в июне 2022 года. РСЗО получило цифровую систему управления огнем.