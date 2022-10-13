"Буревій" у дії: ЗСУ показали роботу української РСЗВ з ЗС РФ (фото)

Бійці ЗСУ відзначають переваги та ефективність "Буревія" над радянським "Ураганом". Машина працює за координатами, що передаються з безпілотника.

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Українські військові продовжують експлуатувати РСЗВ "Буревій", які ефективно знищують російські війська. Про це повідомляє "АрміяInform".

Реактивна система залпового вогню "Буревій" — це українська модернізація радянських "Ураганів" новим шасі та кількома оновленнями. Командир батареї реактивного артилерійського полку каже, що на "Буревіях" встановлені комплекси "Кріп-А". Вони дозволяють обмінюватися інформацією між машинами в батареї, не використовуючи рації. Також виїжджати на напрямок вони можуть, без виходу з машини, як це було зі старими "Ураганах".

Працюють РСЗВ у зв'язку з безпілотниками. Спочатку безпілотник передає розвіддані екіпажу "Буревіїв", а після цього екіпаж виїжджає на бойову позицію. Військові розгортають і готують пакети ракет, а потім повертаються до броньованих кабін, звідки запускають ракети.

"Буревій" отримав цифрову апаратуру управління вогнем та броньовану кабіну.

Бійці кажуть, що вони знищують мету та ворожу техніку з першого ж залпу.

Нагадаємо, українські військові назвали переваги РСЗВ "Буревій" над радянським "Ураганом". Машини більш захищені та приводяться у бойове становище набагато швидше.

Перші кадри бойового застосування українського "Буревія" з'явилися у червні 2022 року. РСЗВ отримало цифрову систему управління вогнем.