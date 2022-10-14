ВС РФ всю ночь обстреливали Днепропетровскую область: ранен мужчина (фото)

Российские военные применяли разные виды вооружений — "Грады", тяжелую артиллерию и дроны. Снаряды повредили частные дома, водопровод и линию электропередач.

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Армия России всю ночь 14 октября обстреливали Днепропетровскую область из различных видов вооружения, ранения получил 1 человек. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

Украинским военным из воздушного командования "Восток" после полуночи удалось сбить над Днепровским и Никопольским районами 4 дрона-камикадзе.

В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду, раненого 51-летнего мужчину доставили в больницу. Обстрелы повредили промышленное предприятие и дома, отметил Резниченко.

[ + – ] Обстрелы повредили частные дома и промышленное предприятие

ВС РФ обстреливали Никопольский район из "Градов", тяжелой артиллерией и запускали дроны. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Мировской, Красногригорьевской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Президент Украины Владимир Зеленский ночью 13 октября в видеообращении говорил, что украинские военные сбили шесть ракет в Днепропетровской, Николаевской и Львовской областях.

Напомним, что 23 сентября армия РФ нанесла удары "Градами" и тяжелой артиллерией по городам Никополь и Марганец Днепропетровской области. По населенным пунктам выпустили более 30 снарядов.

Ночью 29 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате погибли 2 взрослых, восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка.

В ночь с 19 на 20 сентября ВС РФ 5 раз ударили по Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам Днепропетровской области, в результате обстрелов пострадавших не было.