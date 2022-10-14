В Британии раскритиковали Макрона за отказ применить ядерное оружие по РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что комментарии Макрона "раскрывает его карты" в отношении Москвы. В НАТО считают, что президенту Франции не следует говорить о таких вещах публично.

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Министр обороны Великобритании упрекнул президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он исключил возможность нанесения ответного ядерного удара по России. По словам главы ведомства, Макрон обнародовал свою позицию, подтвердив, что если президент Владимир Путин нанесет ядерный удар по Украине, то Франция не ответит тем же. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Издание пишет, что после угроз со стороны Путина западные союзники предупредили о неизбежности ответа в случае применения Кремлем ядерного оружия. Одним из таких сигналов может стать планируемые маневры в Великобритании, в ходе которых из военных баз Королевства взлетят стратегические бомбардировщики в рамках учений по имитации ядерного удара по РФ.

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Однако 13 октября в лагере стран НАТО появилось иное мнение. На канале France 2 Макрон исключил возможность использования ядерного арсенала своей страны в случае российского удара по Украине, опасаясь вызвать "глобальную войну". Французский президент аргументировал свои слова тем, что в военной доктрины его страны четко определены условия применения ЯО, и ответного удара со стороны Франции не будет, если Москва решится на ядерный удар по Украине.

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В связи с этим на вчерашней встрече НАТО в Брюсселе Уоллес заявил, что это "раскрывает карты президента Макрона".

"Мы считаем, что если бы Россия применила ядерное оружие, то это имело бы серьезные последствия для России. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставит ее в невероятной глобальной изоляции", — отметил Уоллес.

Обозреватели со ссылкой на источники в НАТО пишут, что словам Макрона могут нарушить "принципы сдерживания", и в связи с этим заявили, что французскому президенту не следует говорить об этом публично.

Напомним, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что несмотря на угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, он вряд ли решится на применение ядерного в Украине. По его словам, применение ЯО совершенно неприемлемо для союзников Путина — Индии и Китая, о чему ему уже дали понять.