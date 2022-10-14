У Британії розкритикували Макрона за відмову застосувати ядерну зброю по РФ

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що коментарі Макрона "розкривають його карти" щодо Москви. У НАТО вважають, що президенту Франції не слід говорити про такі речі публічно.

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Міністр оборони Великобританії дорікнув президентові Франції Емманюелю Макрону за те, що він виключив можливість завдання ядерного удару у відповідь по Росії. За словами глави відомства, Макрон оприлюднив свою позицію, підтвердивши, що якщо президент Володимир Путін завдасть ядерного удару по Україні, то Франція не відповість тим самим. Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

Видання пише, що після погроз із боку Путіна західні союзники попередили про неминучість відповіді в разі застосування Кремлем ядерної зброї. Одним із таких сигналів можуть стати плановані маневри у Великій Британії, у ході яких із військових баз Королівства злетять стратегічні бомбардувальники в межах навчань із імітації ядерного удару по РФ.

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Однак 13 жовтня в таборі країн НАТО виникла інша думка. На каналі France 2 Макрон унеможливив використання ядерного арсеналу своєї країни в разі російського удару по Україні, побоюючись викликати "глобальну війну". Французький президент аргументував свої слова тим, що у воєнній доктрині його країни чітко визначено умови застосування ЯЗ, і удару у відповідь з боку Франції не буде, якщо Москва зважиться на ядерний удар по Україні.

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У зв'язку з цим на вчорашній зустрічі НАТО в Брюсселі Воллес заявив, що це "розкриває карти президента Макрона".

"Ми вважаємо, що якби Росія застосувала ядерну зброю, то це мало б серйозні наслідки для Росії. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишить її в неймовірній глобальній ізоляції", — зазначив Воллес.

Оглядачі з посиланням на джерела в НАТО пишуть, що слова Макрона можуть порушити "принципи стримування", і у зв'язку з цим заявили, що французькому президенту не слід говорити про це публічно.

Нагадаємо, глава Міноборони Великобританії Бен Воллес заявив, що незважаючи на погрози з боку президента РФ Володимира Путіна, він навряд чи зважиться на застосування ядерного в Україні. За його словами, застосування ЯЗ є абсолютно неприйнятним для союзників Путіна — Індії та Китаю, про що йому вже дали зрозуміти.