Военнопленный россиянин попытался сбежать из больницы в Днепре, — Геращенко (фото)

Захватчик проходил в медучреждении стационарное лечение и был оперативно задержан силовиками.

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Пленный российский военнослужащий попытался совершить побег из больницы в Днепре. Эту информацию подтвердил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, российский военнопленный в одной из больниц Днепра проходил стационарное лечение.

Как отметил Антон Геращенко, пленный оккупант в медицинском учреждении находился под конвоем, однако это ему не помешало осуществить попытку побега.

"В Днепре из больницы пытался сбежать пленный р**ист. Там он находился на стационарном лечении под конвоем. Беглеца быстро задержали", — добавил советник главы МВД и опубликовал фотографию с российским военнопленным, который осуществил попытку побега из больницы.

[ + – ] Военнопленный россиянин попытался сбежать из больницы в Днепре

Информацию о попытке побега российского военнопленного из больницы также обнародовало издание "Информатор". В качестве подтверждения своих слов журналисты опубликовали другую фотографию с оккупантом, которого оперативно задержали правоохранители.

[ + – ] Военнопленный россиянин попытался сбежать из больницы в Днепре

Стоит отметить, что 13 октября глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией. По итогам процедуры в Украину вернулись 20 военнослужащих, которых оккупанты удерживали на территории колонии в неподконтрольной Еленовке. Среди освобожденных граждан — 14 воинов Вооруженных сил, 4 бойцов территориальной обороны, а также двое солдат из Нацгвардии и Военно-морских сил.

Также сообщалось, что мобилизованные россияне убили своего командира из-за того, что он запрещал им сдаваться в плен. По данным росСМИ, граждане не хотели участвовать в боевых действиях на территории Украины, а неадекватное отношение командования ВС РФ подтолкнуло их к выходу с белым флагом.