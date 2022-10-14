Військовополонений росіянин спробував втекти з лікарні в Дніпрі, — Геращенко (фото)

Загарбник проходив у медзакладі стаціонарне лікування та був оперативно затриманий силовиками.

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Полонений російський військовослужбовець спробував втекти з лікарні в Дніпрі. Цю інформацію підтвердив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, російський військовополонений в одній із лікарень Дніпра проходив стаціонарне лікування.

Як зазначив Антон Геращенко, полонений окупант у медичній установі перебував під конвоєм, проте це йому не завадило здійснити спробу втечі.

"У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений р**ист. Там він перебував на стаціонарному лікуванні під конвоєм. Втікача швидко затримали", — додав радник глави МВС і опублікував фотографію з російським військовополоненим, який здійснив спробу втечі з лікарні.

[ + – ] Військовополонений росіянин спробував втекти з лікарні в Дніпрі

Інформацію про спробу втечі російського військовополоненого з лікарні також оприлюднило видання "Інформатор". Як підтвердження своїх слів журналісти опублікували іншу фотографію з окупантом, якого оперативно затримали правоохоронці.

[ + – ] Військовополонений росіянин спробував втекти з лікарні в Дніпрі

Варто зазначити, що 13 жовтня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про новий обмін полоненими з Росією. За підсумками процедури в Україну повернулися 20 військовослужбовців, яких окупанти утримували на території колонії в непідконтрольній Оленівці. Серед звільнених громадян — 14 воїнів Збройних сил, 4 бійці територіальної оборони, а також двоє солдатів із Нацгвардії та Військово-морських сил.

Також повідомлялося, що мобілізовані росіяни вбили свого командира через те, що він забороняв їм здаватися в полон. За даними росЗМІ, громадяни не хотіли брати участь у бойових діях на території України, а неадекватне ставлення командування ЗС РФ підштовхнуло їх до виходу з білим прапором.