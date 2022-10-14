Вторая волна: военком Москвы отрицает раздачу повесток у метро, но даже росСМИ ему не верят

В России продолжили частичную мобилизацию, назвав новую волну "донабором". Уже известно о многочисленных случаях охоты на призывников в общественных местах –– на улицах и в метро. Но официально военное командование отрицает информацию.

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В России началась вторая волна мобилизации, которую официальные лица в стране-агрессоре называют "донабором" в армию. Об этом пишет российское бюро BBC.

Как уточняет издание, руководители регионов РФ уже отчитались о выполнении планов по мобилизации военнообязанных для участия в войне против Украины на 100 процентов. Однако после этого стали появляться новости о "втором этапе". Однако Кремль отрицает новую волну мобилизации, пытаясь ее зашифровать под другими названиями.

Так, в Ростовской области частичная мобилизация официально завершилась на прошлой неделе. Однако уже 12 октября губернатор региона Василий Голубев получил "новое мобилизационное задание". Здесь уже начали поиск очередных призывников.

О начале второго этапа мобилизации заявили также в Курской области и Бурятии.

Однако в Москве таким формулировкам в регионах не обрадовались.

"Никакой новой волны нет, здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", –– подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также сказал, что частичная мобилизация –– это "непрерывный процесс", который не предусматривает деления на этапы.

Новый этап мобилизации: охота на мужчин

Сегодня российские паблики и медиа заполнены сообщениями о новой тактике военных комиссариатов. Российских мужчин стали отлавливать в общественных местах, метро и жилых кварталах.

Так, российский Telegram-канал Baza рассказал о ситуации в Санкт-Петербурге, где резервистам теперь вручают повестки у подъездов жилых домов. Как уточняется, повестки распространяют люди в гражданской одежде, мимо которых невозможно пройти, так как они "работают" в сопровождении сотрудников полиции.

В то же время The Village сделал подборку случаев в Москве и Питере, где повестки мужчинам раздают в общественных местах. Первым о массовой "охоте" на мужчин сообщил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, возле метро Щелковская устроили облаву на призывников, хватая всех без разбора.

Позже москвичи рассказали о сотрудниках полиции с повестками еще возле шести станций метро в российской столице.

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Военком Москвы отрицает облавы на мужчин

После распространившихся в сети видео с массовой раздачей повесток военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев дал комментарий агентству "РИА Новости", в котором заявил, что поиска резервистов у станций метро якобы нет.

"Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников", –– подчеркнул московский военком.

Показательно, что Локтеву не поверили даже российские СМИ. Так, агентство РБК, которое принадлежит нефтемагнату Григорию Березкину, написал, что военком Москвы опроверг информацию, несмотря на многочисленные сообщения, фото и видео работы полицейских у метро.

Напомним, американский Институт изучения войны считает, что Кремль пытается отвлечь россиян от скандалов с мобилизацией с помощью ракетных ударов по Украине. При этом аналитики утверждают, что такой отвлекающий маневр не удался: в российских медиа появляется все больше свидетельств того, что мобилизованных отправляют на убой.