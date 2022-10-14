Друга хвиля: військком Москви заперечує роздачу повісток біля метро, але навіть росЗМІ йому не вірять

У Росії продовжили часткову мобілізацію, назвавши нову хвилю "донабором". Вже відомо про численні випадки полювання на призовників у громадських місцях — на вулицях та в метро. Але офіційно військове командування заперечує інформацію.

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У Росії почалася друга хвиля мобілізації, яку офіційні особи в країні-агресорі називають "донабором" до армії. Про це пише російське бюро ВВС.

Як уточнює видання, керівники регіонів РФ вже звітували про виконання планів щодо мобілізації військовозобов'язаних для участі у війні проти України на 100 відсотків. Однак після цього почали з'являтися новини про "другий етап". Проте Кремль заперечує нову хвилю мобілізації, намагаючись зашифрувати її під іншими назвами.

Так, у Ростовській області часткова мобілізація офіційно завершилася минулого тижня. Проте вже 12 жовтня губернатор регіону Василь Голубєв отримав "нове мобілізаційне завдання". Тут вже розпочали пошук чергових призовників.

Про початок другого етапу мобілізації заявили також у Курській області та Бурятії.

Однак у Москві таким формулюванням у регіонах не зраділи.

"Жодної нової хвилі немає, тут потрібно у кожного конкретного губернатора уточнювати, що вони мають на увазі", — наголосив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін також сказав, що часткова мобілізація — це "безперервний процес", який не передбачає поділу на етапи.

Новий етап мобілізації: полювання на чоловіків

Сьогодні російські пабліки та медіа заповнені повідомленнями про нову тактику військових комісаріатів. Російських чоловіків почали відловлювати у громадських місцях, метро та житлових кварталах.

Так, російський Telegram-канал Baza розповів про ситуацію в Санкт-Петербурзі, де резервістам наразі вручають повістки біля під'їздів житлових будинків. Як уточнюється, повістки розповсюджують люди у цивільному одязі, повз які неможливо пройти, оскільки вони "працюють" у супроводі співробітників поліції.

Водночас The Village зробив добірку випадків у Москві та Пітері, де повістки чоловікам роздають у громадських місцях. Першим про масове "полювання" на чоловіків повідомив член Ради з прав людини Кирило Кабанов. За його словами, біля метро Щелковська влаштували облаву на призовників, хапаючи всіх без розбору.

Пізніше москвичі розповіли про співробітників поліції із повістками ще біля шести станцій метро у російській столиці.

[ + – ] Телеканал "Дождь" зняв сюжет про облави військкоматів на чоловіків у Москві

Військком Москви заперечує облави на чоловіків

Після поширення в мережі відео з масовою роздачею повісток військовий комісар Москви полковник Максим Локтєв дав коментар агентству "РИА Новости", в якому заявив, що пошуку резервістів біля станцій метро нібито немає.

"Ніяке вручення повісток військовими комісаріатами міста або співробітниками поліції не проводиться. Пошукові заходи проводяться регулярно, це пов'язано з постійною оперативно-розшуковою діяльністю з упіймання злочинців", — наголосив московський військком.

Показово, що Локтєву не повірили навіть російські ЗМІ. Так, агентство РБК, яке належить нафтомагнату Григорію Берьозкіну, написав, що військом Москви спростував інформацію, незважаючи на численні повідомлення, фото та відео роботи поліцейських біля метро.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни вважає, що Кремль намагається відволікти росіян від скандалів із мобілізацією за допомогою ракетних ударів по Україні. При цьому аналітики стверджують, що такий маневр відволікання не вдався: у російських медіа з'являється все більше свідчень того, що мобілізованих відправляють на забій.