Чергують у під'їздах: у Росії почали застосовувати нову тактику полювання на резервістів (відео)

Невідомі люди, яких супроводжує поліція, з раннього ранку видивляються чоловіків, які виходять із будинків, щоб вручити їм повістки у військкомат.

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Уранці 14 жовтня з різних районів Санкт-Петербурга почали надходити повідомлення про те, що біля під'їздів житлових будинків невідомі люди з пачками повісток у руках відловлюють усіх чоловіків, які виходять, повідомляє "База". Пройти повз них, не взявши повістку у військкомат, практично нереально, тому що "мисливців" супроводжує поліція.

Мешканцям будинків ці люди не представляються та не пояснюють, на якій підставі прийшли до них.

Раніше повідомлялося, що в деяких російських регіонах не змогли мобілізувати жодну людину. Приміром, усі чоловіки з карельського села Шелтозеро вирішили піти в глухі ліси, щоб не брати повістки. Співробітники військкомату не намагалися їх розшукати.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, Кремль вирішив завдавати масованих ракетних ударів по Україні, щоб відволікти суспільство від проблем із мобілізацією. Однак прийом не спрацював: у медіа з'являється все більше свідчень про те, що мобілізованих без підготовки та спорядження кидають на фронт, прирікаючи на загибель.