Дежурят в подъездах: в России стали применять новую тактику охоты на резервистов (видео)

Неизвестные люди, которых сопровождает полиция, с раннего утра высматривают выходящих из домов мужчин, чтобы вручить им повестки в военкомат.

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Утром 14 октября из разных районов Санкт-Петербурга стали поступать сообщения о том, что у подъездов жилых домов неизвестные люди с пачками повесток в руках отлавливают всех выходящих мужчин, сообщает "База". Пройти мимо них, не взяв повестку в военкомат, практически нереально. так как "охотников" сопровождает полиция.

Жителям домов эти люди не представляются и не поясняют, на каком основании пришли к ним.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах не смогли мобилизовать ни одного человека. К примеру, все мужчины из карельского села Шелтозеро решили уйти в глухие леса, чтобы не брать повестки. Сотрудники военкомата не стали пытаться их разыскать.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, Кремль решил наносить массированные ракетные удары по Украине, чтобы отвлечь общество от проблем с мобилизацией. Однако прием не сработал: в медиа появляется все больше свидетельств о том, что мобилизованных без подготовки и снаряжения бросают на фронт, обрекая на гибель.