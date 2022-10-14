Белорусы ждут удобного момента для свержения Лукашенко, – активистка

По словам Инны Зайцевой, белорусы не будут сопротивляться мобилизации, если ее объявят в стране. Для этого сейчас нет ни оружия, ни возможностей, говорит она.

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Если в Беларуси объявят мобилизацию, то граждане не будут сопротивляться, так как любой протест в стране невозможен. Об этом в комментарии телеканалу ТСН рассказала белорусская активистка Инна Зайцева.

"В Беларуси есть большой страх, связанный с возможным объявлением мобилизации. Но, вместе с тем, любой протест в Беларуси невозможен, вряд ли люди смогут сопротивляться мобилизации, если ее объявят", –– прокомментировала оппозиционерка.

По ее словам, в настоящее время официально в стране не говорят о начале мобилизации, но в обществе эту тему активно обсуждают. Белорусы готовы не только сдаваться в плен, если их отправят на войну в Украину, но и переходить на сторону ВСУ, чтобы воевать против агрессора.

Как уверяет Зайцева, на сегодняшний день Александра Лукашенко и его режим поддерживает не более 20% белорусского населения. При этом лишь 3% из них считают, что страна должна открыто присоединиться к войне на стороне России и ввести белорусские войска в Украину.

В то же время, большая часть общества ждет удобного момента для свержения Лукашенко, продолжает активистка. С этой целью альтернативный лидер страны Светлана Тихановская запустила проект "План "Победа" [возможно, имеется в виду Платформа солидарности].

"Все, кто готов действовать – регистрируются на этой платформе для дальнейшей кооперации. Когда? Тогда когда появится шанс", –– объясняет она.

Однако сейчас у белорусов для открытого сопротивления нет ни оружия, ни даже возможности проводить массовые собрания. Как говорит Зайцева, любая партизанская борьба в Беларуси является частной инициативой, никакой организованной деятельности такого рода в государстве нет.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что в состав группировки, развертываемой на западе республики в рамках режима контртеррористической операции, войдут порядка 70 тысяч белорусских военных из состава Вооруженных сил. При этом политик подчеркнул, что не позволит втянуть Беларусь в боевые действия и будет противостоять каким-либо попыткам это сделать.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей объяснил, почему в стране ввели режим контртеррористической операции (КТО). По его словам, "в некоторых сопредельных странах" якобы планируют провокации, результатом которых может стать захват белорусских регионов.